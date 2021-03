Le quart de finale de C1 féminine Chelsea-Wolfsburg se jouera à Budapest

1

Le foot féminin logé à la même enseigne que le masculin.L'UEFA a annoncé ce mardi que les deux manches entre Chelsea et Wolfsburg, dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions féminine, se joueront au stade Ferenc-Szusza, à Budapest, en raison des restrictions sanitaires mises en place en Allemagne et au Royaume-Uni.Si la rencontre aller s'était tenue à Londres, les joueuses de Wolfsburg auraient été dans l'obligation de respecter une quarantaine de dix jours et n'auraient pas pu disputer la manche retour. Une initiative qui rappelle la délocalisation de certaines affiches de C1 masculine, notamment Liverpool-Leipzig et Gladbach-Manchester City.Rendez-vous le 24 mars pour le match aller, puis une semaine plus tard pour le retour. Au même endroit, bien sûr.