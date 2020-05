Le quadruplé historique de l'Élan Marivalois

FB

Et un, et deux, et trois, et quatre montées !Si 2020 ressemble d'ores et déjà à une année noire pour bon nombre de Français, un petit club de football du Lot peut garder le sourire. L'Élan Marivalois vient en effet de voir ses quatre équipes seniors être promues en division supérieure.Deuxième de D1, l'équipe première de ce petit village de Lacapelle-Marival était depuis plusieurs jours suspendue à la décision de la Ligue de football d'Occitanie. Cette dernière a finalement validé les montées en Régional 3 des deux premiers de D1. Une décision qui entraîne donc les promotions des équipes 2, 3 et 4 de l'Élan, toutes vainqueurs de leurs divisions respectives. Les Marivalois verront donc la saison prochaine leur équipe fanion évoluer en R3, leur réserve en D1, l'équipe 3 en D2 et l'équipe 4 en D3. Historique.On attend l'invitation pour fêter ça.