Le Qatar vient à bout de l'Égypte aux tirs au but et glane la troisième place de la Coupe arabe

Égypte (4-3-3) : El-Shenawy - Kamal (Afsha, 119e), Fatouh, Mahmoud Hamdy (Hegazy, 91e), Abdel Moneim - El Soulia, Hamdy Fathy (Tawfik, 91e), Lasheen - Reefat (Marwan Hamdy, 85e), Sherif, Zizo (Mostafa Fathi, 91e). Sélectionneur : Carlos Queiroz.

Qatar (5-3-2) : Barsham - Salman, Homam Ahmed (Abdelkarim Hassan, 78e), Khoukhi, Mohammad (Khidir, 78e), Madibo (Boudiaf, 58e) - Waad, Hatem (Muntari, 74e), Al-Ahrak (Al-Haydos, 58e) - Afif, Almoez Ali (Alaeeldin, 119e). Sélectionneur : Félix Sánchez.

AB

Au Stadium 974 de Doha ce samedi après-midi, le Qatar est venu à bout de l'Égypte pour glaner la troisième place de la Coupe arabe 2021, au terme d'une longue séance de tirs au but (0-0, 4-5).La chaleur et la fatigue physique n'ont pas aidé les 22 acteurs, loin d'avoir prodigué un spectacle enchantant. Seules huit frappes, dont une cadrée, ont effectivement été à signaler, dans un premier acte malgré tout remporté par les Égyptiens. Les Pharaons se sont ainsi procuré la meilleure occasion, œuvre de Hamdy Fathy, dont la reprise, sur une mauvaise sortie de Meshaal Barsham, s'est vue contrée in extremis par Homam Ahmed (43).Le retour des vestiaires ne pouvait dès lors qu'être de meilleure facture. Et ça n'a pas manqué. Oublié sur coup franc, Almoez Ali, pourtant devant une cage vide, n'est pas parvenu à reprendre le ballon d'un tacle rageur (47), avant que Fathy ne lui réponde d'une tête puissante, superbement repoussée par la main ferme de Barsham (63). En fin de partie, Mohamed Sherif, parti en profondeur a, à son tour, buté sur le portier qatarien en face à face (86) et ouvert la porte à trente minutes supplémentaires. En forme même en prolongation, Bersham n'a fait aucune concession, notamment au moment de s'opposer à la frappe lointaine de Marwan Hamdy et de se relever pour repousser la tentative de Mostafa Fathi (101). Aux tirs au but donc, et malgré les deux échecs d'Assan Al-Haydos (obligé de retirer), lesont fini par faire la différence, portés par les loupés adverses d'Ahmed Hegazy et de Sherif.Le Qatar achève donc sa compétition sur le podium. À 16 heures, la Tunisie et l'Algérie prendront place à l'Al Bayt Stadium d'Al Khor pour la grande finale de cette Coupe arabe.