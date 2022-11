Le Qatar sauvé par la VAR dès la quatrième minute du match d'ouverture

MR, à Al-Bayt

Heureusement que le show d'ouverture était réussi, ça aurait été plus compliqué de se reposer sur l'arbitrage vidéo.Alors que le Qatar et l'Équateur avaient lancé cette Coupe du monde depuis quelques secondes à peine, le pays organisateur a été sauvé par la VAR. L'Équateur avait avant ça bénéficié d'un coup franc lointain, botté par Estupinian, et sur lequel le gardien local Al Sheeb s'est complètement troué dans sa sortie, permettant à Felix Torres de tenter un ciseau et de servir Enner Valencia, buteur de la tête. Laexultait au nez et à la barbe d'un stade comble et refroidi. C'était compter sans l'intervention du car-régie. Au bout de l'oreillette de M. Orsato, c'est un hors-jeu de Torres qui est signalé, pour une jambe, au moment du duel avec le gardien desHistoire de laver tout soupçon d'arbitrage maison, c'est bien un penalty qui a été accordé onze minutes plus tard à l'Équateur et transformé par le même Valencia.