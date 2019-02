Le Qatar champion mon frère !

Le Qatar n'a laissé aucune chance au Japon pour emporter sa première Coupe d'Asie des Nations, ce vendredi à Abu Dhabi (3-1). Après un tournoi parfait, l'équipe emmenée par Almoez Ali (9 buts) et Akram Afif (un but, 10 passes décisives) abordera la Coupe du Monde 2022 en championne d'Asie en titre.

Japon (4-4-2) : Gonda - Nagatomo, Yoshida (c), Tomiyasu, Sakai - Doan, Endo, Shibasaki, Haraguchi, - Minamino, Osako. Sélectionneur : Hajime Moriyasu.



Qatar (4-2-3-1) : Al Sheeb - Correia, Hassan, Salman, Al-Rawi - Madibo, Hatim - Khoukhi, Al Haidos (c), Afif - Ali. Sélectionneur : Félix Sánchez.

Par Eric Carpentier

Il y a des gestes qui marquent l'histoire d'un pays. Un retourné acrobatique en finale de Coupe d'Asie des Nations, par exemple. A fortiori quand c'est la première finale de ce niveau jouée par son équipe, que l'inspiration se transforme en record de buts marqués dans le même tournoi par un seul joueur, et qu'il lance son équipe sur la voie d'un Mondial à la maison abordé en champion d'Asie en titre. Oui, à la 12minute d'un match qui n'aura jamais connu de vrai suspense par la suite, Almoez Ali a gravé son nom dans les livres d'histoire qataris. Et tant pis si ça ne plait pas aux Emirats arabes unis . Au contraire, même.Quoiqu'en pense le voisin et hôte, c'est bien le Qatar qui s'avance au stade Cheikh Zayed pour jouer une finale inédite face à l'ogre japonais. À plein poumons, tous ses joueurs reprennent As Salam al Amiri, l'hymne qatari. Tous, sauf le staff. Mais celui-ci a une autre manière de participer : par le jeu mis en place. Sans complexe face au quadruple vainqueur nippon (en désormais neuf participations), Al-Annabi ne met que quelques minutes à jouer au sol, à l'espagnole, profitant de la technique soyeuse d' Akram Afif . C'est d'ailleurs ce dernier qui offre un geste d'anthologie à Almoez Ali : contrôle dans la surface, jongle pour se lever le ballon, retourné, petit filet. Les esprits chagrins pourront remarquer le manque d'impact de Yoshida, Al-Annabi est devant.Les réalistes, eux, noteront qu'il ne s'agit que de logique entre un Qatar en pleine confiance depuis le début du tournoi et un Japon qui livre une première période à l'image de sa compétition : loin d'être impériale. Yoshida peut bien sauver le break dans la minute suivant l'inspiration de l'homme aux neufs buts en sept matchs, le capitaine va vite se retrouver une nouvelle fois fautif. Akram Afif , toujours lui – c'est simple, la perle d'Al Sadd est de tous les frissons –, se retourne et sert Abdulaziz Hatim à l'entrée de la surface. Yoshida le regarde ? Le numéro 6 enroule du gauche, 2-0, dix passes décisives pour Afif. Et ce n'est pas complètement fini, puisque le match passe tout près d'être plié quand l'autre capitaine, Al Haidos, touche le poteau profitant d'une défense japonaise encore et toujours passive.Les joueurs de Hajime Moriyasu ne sont pas morts. Forcément, au retour des vestiaires, ils montrent un autre visage pour tenter de faire de leur entraîneur le premier à remporter la Coupe d'Asie en joueur puis en sélectionneur. Mais on ne bâtit pas une équipe irrésistible en 15 minutes, et malgré une nette domination, les Nippons peinent à faire des différences, comme souvent depuis le début du tournoi. Il faut un mélange de chance et de talent à Minamino pour se retourner dans la surface puis piquer au-dessus d'Al Sheeb, le premier but encaissé par le gardien dans la compétition. On sait le différentiel d'expérience entre les deux sélections, on se dit que le Qatar va être en danger pendant vingt minutes. Mais c'est sous-estimer cette équipe, qui repart aussitôt de l'avant et obtient un penalty pour une main sur corner que la VAR ne laisse pas passer. Yoshida, le fautif, passe décidément une mauvaise soirée, Akram Afif , lui, va s'offrir un petit plaisir pour terminer : son premier but dans la compétition, au bout d'une course toute droite et d'un contre-pied tranquille sur Gonda. C'est fait : le Qatar est champion d'Asie pour la première fois de son histoire au terme d'un tournoi magistralement mené. Avec respectivement neuf buts et dix passes en sept matchs, Almoez Ali et Akram Afif ont quant à eux frappé deux grands coups. Rendez-vous à la Copa America (le Japon y sera aussi) pour la confirmation.