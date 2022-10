Le PSV fait chuter Arsenal, le Betis et l'Union Saint-Gilloise foncent en 8es

ALERTE BIJOU Somptueux ciseau signé Omri Altman avec l'AEK Larnaca. Admirez l'exécution du geste, c'est un pur régal. pic.twitter.com/zKHDOr7xEn — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2022

Les résultats

Belle soirée pour Ruud van Nisterlooy.Non seulement son équipe, le PSV Eindhoven, s'est imposée, mais sa victime n'est autre qu'Arsenal, grand rival de l'ancien buteur de Manchester United au début des années 2000. Dans un match très tendu et face à une équipe remaniée côté, le PSV a fait la différence en seconde mi-temps et peut encore croire à la première place du groupe A. Ce succès balaie les derniers espoirs de qualification de Bodø/Glimt, qui s'est de toute façon incliné dans les ultimes instants sur la pelouse du FC Zürich. Le groupe B a quant à lui été le théâtre de douze pions ! À l'instar du match fou entre Fenerbahçe et le Stade rennais , l'AEK Larnaca s'est fait rejoindre dans les dernières secondes par le Dynamo Kievmalgré un doublé d'Omri Altman, auteur du bijou de la soirée sur l'ouverture du score.Soirée réussie également pour le Betis et l'Union Saint-Gilloise, assurés de la première place du groupe C et D après avoir disposé respectivement de Ludogorets- Nabil Fekir se distinguant en inscrivant le seul but de la rencontre sur une belle inspiration en duo avec Luiz Henrique - et Malmö. Le suspense reste néanmoins total pour la deuxième place du groupe D suite à la courte victoire de l'Union Berlincontre Braga, les Allemands passant ainsi devant les Portugais (9 points contre 7) avant la dernière journée. Enfin, la Lazio a pris une belle option sur la qualification en s'arrachant contre Midtjylland. Le club danois avait pourtant pris les devants suite à un numéro de Gustav Isaksen, mais les vétérans de Maurizio Sarri ont fait parler leur expérience pour retourner la situation.La Ligue Europa, le moment frisson de la semaine.