Le PSV et Copenhague dos à dos au bout du spectacle, Bodø/Glimt prend une option

Les résultats :

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il fallait zyeuter du côté d'Eindhoven !Duel dantesque au Philips Stadion, où le PSV et le FC Copenhague ont livré une joute mémorable, hautement prolifique en buts. La partie s'ouvre quasiment sur l'ouverture du score de Copenhague, lorsque le vivace Ísak Bergmann Jóhannesson élimine le portier des, Joël Drommel. Bougé, le PSV réplique par un coup de casque de Cody Gakpo, à la suite d'un centre dans la bonne zone signé Noni Madueke. Mais dans la foulée, Joey Veerman perd bêtement le cuir, laissant Rasmus Falk trouver Pep Biel, dont le pied gauche fait mouche. Le FCK enfonce le clou avant la pause, par l'entremise de l'ancien Bordelais Lukas Lerager, sur corner. Roger Schmidt, le coach du PSV, change alors l'approche de ses ouailles, qui pilonnent les cages gardées par Kamil Grabara au retour des vestiaires. Si le Polonais est sur la trajectoire de toutes les balles (y compris un penalty de Gakpo), il ne peut rien sur la volée de Ritsu Doan, et ledu même Gakpo. La défense néerlandaise donne à nouveau le bâton pour se faire battre lorsque Sangaré offre le doublé à Biel, mais Eran Zahavi surgit et place sa tête, synonyme d'ultime égalisation. Rideau et statu quo, avant le match retour dans la capitale danoise.Mais où s'arrêtera Bodø/Glimt ? L'équipe championne la plus septentrionale du continent gratte de nouveaux points au classement du coefficient UEFA, en faveur de la Norvège, en prenant le meilleur sur l'AZ. Un succès acquis dans le, grâce à un penalty botté pleine lucarne par Ola Solbakken. Auparavant, Amahl Pellegrino avait repris un centre instantané d'Alfons Sampsted, tandis que les visiteurs étaient revenus à hauteur grâce au coaching gagnant de Pascal Jansen, à l'origine de l'entrée du buteur Zakaria Aboukhlal.La revanche sent le soufre.