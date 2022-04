Le PSV enlève la coupe des Pays-Bas face à l'Ajax

PSV (4-2-3-1) : Mvogo - M.Junior, Teze, Ramalho, Max - Gutierrez, Sangaré - Veerman, Götze, Gakpo - Zahavi. Entraîneur : Roger Schmidt.



Ajax (4-3-3) : Stekelenburg - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Klaassen, Alvarez, Gravenberch - Berghuis, Brobbey, Tadic. Entraîneur : Erik ten Hag.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chacun son tour.Leader d'Eredivise avec quatre unités d'avance sur le PSV, l'Ajax a perdu la coupe des Pays-Bas ce dimanche soir face au club d'Eindhoven (2-1), alors que Ryan Gravenberch avait parfaitement lancé l'équipe d'Erik ten Hag lors du premier acte.À De Kuip, l'Ajax, double tenant du titre, débute cette finale avec Sebastien Haller sur le banc, au profit de Brian Bobbey, et Martin Stekelenburg dans les cages. Ce dernier a profité de cette rencontre pour confirmer qu'il avait bel et bien 39 ans et que ses réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. Preuve en est sur l'égalisation de la tête d'Erick Gutiérrez au retour des vestiaires, suite à un coup franc dévié par l'ancien Toulousain Ibrahim Sangaré (48). Deux minutes plus tard, l'ex-éphémère portier monégasque ne bougera pas non plus d'un iota quand Cody Gakpo a frappé à l'entrée de la surface, le clouant au sol pour l'éternité (50).Privés de leur perle rare Anthony, les Ajacides d'Erik ten Hag peuvent nourrir des regrets, d'autant qu'ils se sont vus refuser deux buts à des moments cruciaux de la partie. Que ce soit celui de Noussair Mazraoui juste avant la pause (45) ou celui de Davy Klaassen quelques minutes après le second but du PSV (57). L'entrée en jeu d'Haller n'a rien changé au score, pas plus que celle du jeune Mohammed Ihattaren, et voilà l'Ajax qui lâche un titre au PSV.La fin de saison néerlandaise s'annonce excitante puisque les deux équipes se retrouveront le 8 mai pour un match déterminant pour le titre de champion du pays.