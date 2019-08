Le PSG voulait inclure Dembélé dans le transfert de Neymar

AS

Kylian et Ousmane ont failli être réunis.Alors que le Barça et le PSG tentent de trouver des solutions pour permettre à Neymar de retourner chez les, la plus probable semble désormais un deal sous la forme d’un échange de deux joueurs plus une somme d’argent conséquente. Mais selon, l’un de ses éléments ne sera pas Ousmane Dembélé malgré une très forte volonté duparisien. Leonardo, Tuchel et Al-Khelaïfi sont tous les trois séduits par son profil, tout comme Kylian Mbappé qui aurait aimé retrouvé son compère sous les couleurs du Paris Saint-Germain.En effet, voir l’ancien ailier de Dortmund inclus dans cette transaction n’est tout simplement pas envisagé par les dirigeants barcelonais, ni par le joueur lui-même. Dembélé veut poursuivre en Catalogne, où il se sent bien et où il a été rejoint par son ami Antoine Griezmann cet été . L’autre piste qui pourrait faire baisser le prix du transfert serait de voir Nelson Semedo associé à Philippe Coutinho dans le deal. Toutefois, là encore, les Barcelonais ne seraient pas partants pour lâcher le latéral portugais, qui plait beaucoup au PSG.Mais si le Barça ne veut lâcher personne, et qu’en plus les liquidités manquent, Neymar peut-il réellement revenir chez les