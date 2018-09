Le PSG veut mettre en avant son équipe féminine

56

180 minutes, 4 mi-temps.Alors que l’équipe féminine du PSG joue actuellement ses matchs au stade Jean-Bouin, le Paris Saint-Germain aimerait développer et mettre un peu plus en lumière son équipe de division 1 féminine. Et pour ce faire, le board parisien aurait trouvé une solution estimée comme «» selon un des acteurs de ce dossier.À l’avenir, lorsque l’équipe masculine et féminine joueront en même temps à domicile et si le dossier venait à aboutir, il serait possible pour les spectateurs avec un seul et même billet d’aller assister aux deux rencontres, dans les deux stades distants de seulement quelques mètres. Par exemple, le samedi à 14h30 à Jean-Bouin pour les filles puis à 17h pour la bande à Neymar au Parc des Princes.Seulement, ce projet compte deux obstacles majeurs. Le premier est en lien avec le choix des diffuseurs et plus précisément Canal +. La chaine possède les droits de la Ligue 1, du Top 14 et de la D1 féminine. La chaîne donnera alors priorité au Top 14 dont les audiences sont bien supérieures à celles du championnat de football féminin. À l’image, le risque de voir des tribunes majoritairement vides sera évident compte tenu de la capacité du stade qui peut contenir jusqu’à 18 000 personnes. Enfin, la préfecture de police ne s’est jamais montrée emballée à l’idée que deux matchs se joue dans la même zone un même jour. La raison ? Ses fonctionnaires devraient être mobilisés sur une plus grandes plage horaire.Pour l'amour du jeu, un petit effort les gars !