Le PSG va lancer une expérience immersive au Parc des Princes

1

Le PSG a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la PSG Experience, qui permettra au grand public de visiter le Parc des Princes 365 jours par an.Un mur des trophées a été fait pour l’occasion, des activations inédites seront réalisées telles qu’une vue d’oiseau au-dessus du Parc... pic.twitter.com/EylyBGnO4K — Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) April 24, 2019

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Paris noie son malheur dans la technologie.Le club de la capitale a annoncé dans un communiqué le lancement cet été d'une nouvelle offre de visite du Parc des Princes, afin de faire de l'écrin une destination touristique à part entière. Pour séduire les fans et le grand public hors période de match, le multiple champion de France a créé «» , une technologie interactive entre réalité virtuelle et vidéos immersives rappelant la visite du stade façon Escape Game lancée il y a deux ans. Et surtout, une expérience sonore 3D donnera par exemple l'illusion aux fans de pénétrer sur le terrain un soir de match.Le PSG va également proposer un mur des trophées et une expérience vidéo en immersion pour revivre les grands moments de l’histoire du club. Enfin, l’Arcade VR située au premier étage du Megastore Paris Saint-Germain sera dédiée à des expériences de réalité virtuelle. Il sera notamment possible de voler au-dessus de Paris et du Parc des Princes ou encore d' «» , comme l'indique le directeur de la diversification du club dans le communiqué.Aucune possibilité, en revanche, de revivre la déroute contre Manchester United en Ligue des champions cette année. Pas réaliste, cette technologie.