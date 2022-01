Le PSG tranquille à Vannes

Porté par un Kylian Mbappé triple buteur et un Presnel Kimpembe dans – presque – tous les bons coups, le PSG a parfaitement lancé sa nouvelle année à Vannes. Les hommes de Mauricio Pochettino ont composté sans trembler leur billet pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France, dont ils sont tenants du titre.

Vannes (N2) 0-4 Paris Saint-Germain (L1)

Vannes (N2) (4-3-3) : Pétrel - Duclovel, Lavenant, Lescot, Bérénice - Yobé (Ebrard, 82e), Mama (Quintin, 82e), Daury - Kouassi (Henry, 63e), Persico (N'Sondé, 82e), Ngoubou (Salibur, 68e). Entraîneurs : Pierre Talmont.



Donnarumma - Dagba, Kehrer (Bitshiabu, 67e), Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera (Gharbi, 82e), Verratti, Michut - Wijnaldum (Dina Ebimbe, 63e), Mbappé, Simons. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

On les avait laissés à quelques kilomètres de là, du côté du Moustoir. Une douzaine de jours plus tard, les fêtes sont passées, et les joueurs du PSG étaient de retour dans le Morbihan pour lancer leur année, cette fois un peu plus au sud pour découvrir la pelouse du stade de la Rabine. Où les attendait le Vannes OC, pensionnaire de National 2, pour un seizième de finale de Coupe de France des plus déséquilibrés. Sans ses Sud-Américains, laissés sur le banc, Paris s'est appuyé sur un grand Kylian Mbappé pour faire respecter la hiérarchie sous la pluie bretonne et continuer la défense de son titre.Xavi Simons et Édouard Michut titulaires : serait-ce enfin l'année de la jeunesse dans la capitale ? Avant de pouvoir répondre à cette question, Mauricio Pochettino a bien l'intention de fêter son année (et un jour) à la tête du club avec une qualification. Paris prend rapidement la maîtrise des débats, Wijnaldum est trop court sur un centre de Nuno Mendes (20), avant de voir Herrera fusiller le portier breton, Pétrel, sans réussite (22). Et alors que les Rouge et Bleu cherchent la faille, un drone apparu dans le ciel morbihannais fait craindre une interruption. Mais il en faut plus pour effrayer Presnel Kimpembe, qui fait admirer sa nouvelle innovation capillaire en venant reprendre victorieusement le corner de Mendes. Son deuxième but en professionnel après celui inscrit à Old Trafford un soir de Ligue des champions.Inoffensif jusqu'alors, Vannes attaque fort après le repos et met enfin les visiteurs en difficulté. Une révolte de courte durée puisqu'il faut une nouvelle sortie pleine d'à propos de Pétrel devant Wijnaldum pour maintenir le suspense (51). Le dernier rempart ne peut rien devant Kylian Mbappé, lancé à pleine vitesse par un long ballon de Kimpembe. Le capitaine du soir est même tout proche d'offrir une deuxième passe décisive dans la foulée, mais Herrera ne cadre pas sa tête (66). Mbappé, lui, ne se fait pas prier pour faire à nouveau trembler les filets sur un énorme travail de Verratti, puis après un une-deux avec Dina Ebimbe. 51 buts en 2021 pour le crack de Bondy ? Ne comptez pas sur lui pour freiner en 2022. L'occasion rêvée de voir les jeunes pousses parisiennes se montrer, Michut trouvant même la transversale (81), avant que M. Stinat ne refuse le but d'Henry, estimant que le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne (90+1). Plus que 24 petites heures à attendre pour les Parisiens, avant de connaître la suite du parcours.