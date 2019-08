Le PSG tombe chez son bourreau rennais

Après seulement deux journées de championnat, le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite de la saison à Rennes (2-1). Après un premier but de Cavani, les Rouge et Noir ont renversé le champion de France grâce à des réalisations de Niang et Del Castillo.

À la santé des attaquants

Del Castillo, joyeuse première

Salin - Morel, Da Silva, Gélin - H. Traoré, Bourigeaud (Léa-Siliki, 77e), Camavinga, Grenier, Maouassa (Boey, 79e) - Del Castillo (Siebatcheu, 73e), Niang. Entraîneur : Julien Stéphan.

Areola - Meunier (Dagba, 65e), Thiago Silva, Diallo, Bernat - Verratti, Marquinhos - Mbappé, Draxler, Di Maria (Sarabia, 64e) - Cavani. Entraîneur : Thomas Tuchel.

C’est un rendez-vous qu’il va désormais falloir cocher sur le calendrier. Ces dernières années, Rennes et le Paris Saint-Germain ont pris l’habitude de se croiser plus de deux fois par saison, entre les coupes nationales et le championnat. Les deux dernières rencontres avaient accouché d'un trophée à chaque fois : la Coupe de France pour les Rennais et le Trophée des champions dans la besace des Parisiens. Il fallait donc revenir à la routine du championnat, pour la première de la saison au Roazhon Park, pour jouer la belle. Et, à ce petit jeu, les Bretons ont été les plus forts, renversant le PSG après une ouverture du score de Cavani (2-1). Paris a trouvé sa bête noire.Comme à Shenzhen lors du Trophée des champions, Julien Stéphan avait choisi de repartir sur un 3-5-2 (ou 5-3-2 en phase défensive) pour enquiquiner une nouvelle fois les Parisiens. Les locaux laissent d’abord la chique aux copains de Di Maria, préféré à Sarabia pour compléter le trident offensif avec Mbappé et Cavani. Mais les Bretons ne se cachent pas après chaque récupération : Traoré n’envoie sa traditionnelle mine à côté (10), Morel tente sa chance de loin sans plus de réussite (11) et Del Castillo ne parvient pas à prendre le dessus sur Diallo après un formidable travail de Grenier (16). Rennes prend la confiance et le contrôle du match, mais tremble une première fois quand Cavani prolonge un coup franc excentré de Di Maria sur le poteau (14).Il faut finalement une grossière erreur rennaise pour permettre à un PSG timoré de planter une première banderille. Les hommes de Stéphan jouent avec la nouvelle règle du six mètres et Cavani profite d’une passe mal jugée de Da Silva pour Salin pour ouvrir le score de près (0-1, 36). Un petit soulagement pour l’attaquant uruguayen qui venait de glisser dans la surface deux minutes plus tôt. Dans la foulée, Mbappé manque de faire le break après avoir mangé Da Silva et laisse le SRFC dans la rencontre. Une aubaine saisie juste avant la pause grâce à un enchaînement somptueux de Niang, dont la frappe en pivot du gauche ne laisse aucune chance à Areola (1-1, 44). Deux frappes cadrées en première période, deux pions.Après quinze minutes de repos, les Rennais reviennent sur la pelouse avec les bonnes intentions et un pressing intense pour rentrer dans les visiteurs. Et ça paye d'entrée. Le bluffant Camavinga, 16 piges, dépose un centre parfait pour Del Castillo, seul dans la surface, donnant l'avantage à son équipe d'une tête piquée de près (2-1, 48). Le premier bonbon du joueur formé à Lyon en Ligue 1 et un nouveau coup sur la caboche des ouailles de Tuchel. La révolte timide passe surtout par Mbappé, alors que les Rouge et Noir manquent par deux fois l'occasion d'enfoncer le PSG. Après un bon boulot côté droit, Niang bute sur Areola (55), puis la déviation de Gélin trouve le poteau du gardien français (63). Et si Rennes avait laissé passer sa chance ?Sans surprise, le bloc rennais recule considérablement et laisse les Parisiens se débrouiller avec la gonfle. Pour quel résultat ? Des approches très brouillonnes, d'abord, à l'image des deux tentatives complètement manquées de Sarabia, entré à la place de Di Maria. Comme d'habitude, le plus dangereux se nomme Mbappé. L'attaquant de 20 ans enroule trop sa frappe (70), puis voit Salin repousser son joli lob (80). Mais Paris doit se rendre à l'évidence : les soldats de Stéphan sont trop rigoureux et trop bien organisés pour revenir dans la partie. Après un ultime frisson devant le but rennais, le Roazhon Park explose. Rennes rentre un 6/6 et le Paris Saint-Germain vient de perdre pour la première fois de la saison. Nous sommes le 18 août.