Le PSG sur une sentinelle norvégienne ?

Alerte six.Incapable de compenser le départ en retraite de Thiago Motta cet été, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’une sentinelle pour accompagner Adrien Rabiot et Marco Verratti , et stabiliser son entrejeu. La solution aux ennuis parisiens pourrait venir de Belgique et plus précisément de Genk, où des scouts du club de la capitale auraient assisté aux succès du KRC Genk face à Anderlecht (1-0) le 15 septembre, en Jupiler Pro League, et contre les Suédois de Malmö (2-0), le 20 en Ligue Europa.Objet du voyage des recruteurs parisiens : le milieu défensif norvégien Sander Berge , solide gaillard d’1,93m évoluant essentiellement devant la défense.Formé à Vålerenga, club avec lequel il a effectué ses débuts dans l’élite norvégienne à tout juste 17 ans, Berge a disputé 54 matchs sous le maillot bleu et blanc depuis son arrivée en janvier 2017 contre un chèque de deux millions d’euros.Aujourd’hui estimé à 12 millions d'euros, celui qui est déjà international (11 sélections) fait partie des 60 joueurs nommés au Golden Globe, distinction récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de la planète et actuellement détenue par Kylian Mbappé. À défaut de gagner le trophée, Berge pourrait au moins le regarder d’un peu plus près en signant à Paris.