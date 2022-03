Les Titis parisiens sortis de la Youth League par Salzbourg

Paris Saint-Germain 1-3 FC Red Bull Salzbourg

Entraîneur : Zoumana Camara.



Entraîneur : Fabio Ingolitsch.

Comme des grands.Sans Xavi Simons, suspendu, les Titis parisiens voient leur parcours en Youth League prendre fin en quart de finale face à Salzbourg. Pas assez tranchants en première période et effacés en seconde, les jeunes pousses de la formation parisienne pourront émettre quelques regrets, notamment après la belle boulette de Bitshiabu.C'est parti pourtant très fort pour les Parisiens, mais surtout très vite. Dès l'engagement, Bitumazala est bien lancé dans le dos de la défense adverse, mais bute sur le portier autrichien. Edouard Michut, qui avait bien suivi, reprend instantanément le ballon qui finit au fond des filets. Ouverture du score dès la 11seconde pour le PSG, soit le but le plus rapide de l'histoire de la Youth League. Malgré de bonnes opportunités comme celle de Michut à la 12qui passe proche du doublé, ou encore Yansané qui manque le cadre de peu sur une lourde frappe à ras de terre (26), les Parisiens ne peuvent creuser. Lancé dans de parfaites conditions par son coéquipier Simic, Diakité gagne son duel face à Lavallée et permet à son équipe d'égaliser avant la mi-temps (37).Les garçons de Zoumana Camara n'y arrivent plus et se font punir par une équipe de Salzburg efficace. Sur une petite faute de main de Mouquet - qui a remplacé Lavallée après que ce dernier soit sorti sur blessure - Simic reprend de la tête le centre d'Atiabou (73). Les sept minutes de temps additionnel auront d'ailleurs plus profité aux Autrichiens qu'aux Franciliens. Les Parisiens concèdent le but du 3-1 à 90+2 sur une relance aux six mètres complètement manquée de Bitshiabu, Reischl en profite et ajuste un Mouquet impuissant.Les U19 de Salzbourg affronteront, le vainqueur de la rencontre opposant l'Atlético Madrid au Borussia Dortmund qui aura lieu ce mercredi soir, alors que les jeunes parisiens auront des choses à partager avec leurs aînés.