Le PSG se promène contre Auxerre

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a cartonné Auxerre (5-0) et conserve son trône et son invincibilité avant la Coupe du monde.

Leçon de réalisme

2 - Paris n’a tenté que 2 tirs en première période (dont son but), son plus faible total à la pause d’un match de Ligue 1 depuis le 23 mai 2021 (2 également à Brest).Vacances ? #PSGAJA pic.twitter.com/ETUpSn8Y3S — OptaJean (@OptaJean) November 13, 2022

Carlos Solaire

PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Ramos (Kimpembe, 75e), Mukiele, Mendes - Verratti (Zaïre-Emery, 82e), Danilo, Soler (Sanches, 61e) - Neymar (Ekitike, 75e) - Messi (Sarabia, 75e), Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.



AJA (5-4-1) : Costil - Joly (Hein, 57e), Raveloson Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko (Perrin, 58e), Touré, Sakhi (M'Changama, 84e), Autret (Charbonnier, 69e) - Niang (Da Costa, 58e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Par Julien Duez, au Parc des Princes

Les prochaines élections sénatoriales ont beau n’avoir lieu qu’en septembre 2023, à une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, Parisiens et Auxerrois ont rappelé avec un peu d’avance les qualités requises pour exercer cette profession. C’est donc sur un rythme plan-plan que le PSG a bouclé avec succès sa dernière à domicile avant un mois de trêve, tandis qu’en face, l’AJA, sans trop y croire, s’est contentée de marcher la fleur au fusil (et le Bleuet de France sur le torse) en tentant de limiter les dégâts. Raté, les Bourguignons rentreront dans l’Yonne avec la peu enviable avant-dernière place du classement à l’extérieur, tandis que les Rouge et Bleu conservent leur couronne au sommet du classement, le tout en étant toujours invaincus au bout de quinze journées.Au coup d’envoi, mauvaise surprise pour les visiteurs : la MNM est présente au grand complet. Pas question de reposer les organismes pour éviter une éventuelle blessure, Auxerre n’est pas une équipe qui mérite qu’on lui oppose la B. C’est donc logiquement que Christophe Pélissier aligne une défense à cinq, censée repousser les assauts de la capitale, tandis qu’à la pointe de l’attaque, Mbaye Niang, revenu de sa deuxième suspension de l’année, attend d’avoir un bon coup à jouer. Celui-ci ne viendra pas et c’est sans forcer que Paris ouvre logiquement la marque dès la dixième minute : Messi trouve Nuno Mendes centre en première intention dans la surface, Mbappé reprend en extension du droit à bout portant, Costil ne peut rien faireEt c’était visiblement le signal du départ attendu par les Icaunais pour commencer à tenter des trucs, comme s’il fallait crever l’abcès pour se sentir libéré. Devant le parcage plein comme un œuf (de poulette Duc évidemment), Niang régale en réglant la mire et oblige Donnarumma à se détendre. Mais c’est trop léger, comme la tentative de Sinayoko, que l’Italien capte sans mal, ou les corners joués à deux qui sont autant d’occasions gâchées. Résultat : à la pause, Auxerre a tenté (et cadré) deux fois plus que Paris. Il faut remonter au 23 mai 2021 à Brest pour voir un aussi faible total de tentatives parisiennes en une mi-temps. Mais Paris est quand même devant et rappelle qu’en général, la qualité prime sur la quantité. Surtout avant une grosse échéance internationale.Cela dit, se goinfrer une fois de temps en temps ne fait de mal à personne. Au retour des vestiaires, les Auxerrois ont à peine le temps de lire la banderoledéployée par leurs supporters que Carlos Soler fait le break en reprenant de la tête un nouveau centre de Nuno Mendes, avant de lancer en profondeur Hakimi qui se paye le luxe d’éliminer toute la défense ajaïste et remporter son duel face à Costil, impuissant là encore. Resté muet malgré un poteau fracassant, Lionel Messi sort en un seul morceau, de même que Neymar, remplacé par un Hugo Ekitike enfin buteuret heureux, après son raté face au portier auxerrois, qui remet le ballon dans les pieds de Renato Sanches, lequel ne se prive pas de convertir cette offrande. Au final, Auxerre subit la dure loi de la double-peine puisque c’est du côté bourguignon qu’est survenue la seule blessure de la partie, avec la sortie sur civière de Julian Jeanvier, touché à la cheville, en toute fin de rencontre. Si au moins cette gueule dominicale avait été à base de Chablis... Mais là, il faudra attendre les autres résultats de la journée pour savoir si l'AJA, qui ne s'est plus imposé à l'extérieur depuis le 21 août dernier, passera la trêve dans la zone rouge (qui tâche). Le PSG, lui, peut laisser ses stars se mettre en mode Coupe du monde avec le sentiment du devoir accompli.