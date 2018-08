Le PSG scotche Angers

Bousculé en première période par des Angevins audacieux, le PSG a remporté samedi une troisième victoire en trois journées (3-1) grâce notamment à sa triplette offensive recomposée et à un réajustement tactique de Tuchel à la mi-temps.

« C'est éprouvant... »

Mbappé, l'âme et la manière

PSG (3-4-1-2) : Areola – Kehrer (Nsoki, 46e), Thiago Silva, Kimpembe – Meunier, Marquinhos, Rabiot, Di María (Draxler, 85e) – Neymar – Mbappé, Cavani (Nkunku, 73e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Angers (4-3-3) : Butelle – Manceau, Traoré, Pavlović, Capelle (Aït Nouri, 82e) – Ndoye, Santamaria, Mangani – Fulgini (Kanga Aka, 61e), Reine-Adelaïde (El Melali, 75e), Tait. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Jour de travaux, samedi, au Parc des Princes. Une image et une seule : celle d’un homme habillé en prof de sport moderne, assis à l’extrémité gauche d’un banc de touche et qui ne cesse de griffonner sur un bout de papier. Face à lui, onze pions et une nouvelle donne. Dans les faits, le PSG version Tuchel semble avoir vraiment commencé sa saison face au SCO d’ Angers , après deux premiers succès nourris aux exploits individuels, à domicile contre Caen (3-0) et à Guingamp (1-3), le week-end dernier. La preuve est dans les noms : samedi, l’entraîneur allemand a pu pour la première fois de la saison assembler les perles offensives (Cavani, Mbappé, Neymar ) et a même offert son dépucelage en Ligue 1 au jeune Thilo Kehrer , 21 ans, dans un 3-4-1-2 osé, où Marquinhos a été installé devant la défense et où Angel Dí Maria a été scotché côté gauche. Un premier constat au milieu des essais : il reste encore du boulot, pas mal même, et c’est tout sauf une surprise. Reste qu'au bout, Paris gagne (3-1), malgré tout.Un second, à la pause : comment expliquer la dizaine de bouteilles d’eau explosées au milieu de la zone technique angevine (aucune sous le nez de Tuchel) ? «» , souffle Thomas Mangani avant de rentrer se planquer dans le vestiaire visiteur du Parc à la mi-temps. Parfait, c’est là-dessus qu’avait misé son entraîneur, Stéphane Moulin , avant la rencontre, lui qui était venu raconter en conférence de presse en fin de semaine venir à Paris afin de «» . Et c’est ce qu’il s’est passé lors d’une première période où le SCO, débarqué sans neuf, avec Jeff Reine-Adelaïde en pointe et Cheikh Ndoye titulaire pour la première fois depuis son retour en Ligue 1, a royalement emmerdé des Parisiens pourtant rapidement passés devant au tableau d’affichage grâce au premier but de la saison d’ Edinson Cavani (1-0, 12). Comment l’expliquer ? Par l’apprentissage d’un nouveau système, déjà, ce qui n’a pas empêché Cavani de toucher le poteau de la tête au quart d’heure de jeu (14) et Mbappé de s’offrir une balle de but éteinte par Butelle (29), mais aussi par quelques approximations techniques, à l’image de l’intervention foireuse de Kehrer sur Tait qui a amené le penalty de l’égalisation angevine (1-1, 22). Derrière, la bande à Moulin a poussé et Reine-Adelaïde aurait même pu lui filer l’avantage sans un arrêt parfait d’Areola (28).La suite, c’est les corps qui s’usent et les individualités parisiennes qui viennent une nouvelle fois démêler le nœud du jour. Pas de surprise, c’est aussi là qu’on a retrouvé Kylian Mbappé, auteur d’une volée merveilleuse sur un centre au moins aussi lumineux signé Dí Maria six minutes après les citrons (2-1, 51). Trois buts en une semaine, le numéro 7 parisien va bien, merci pour lui. Puis, le PSG , repassé à la pause en 4-3-3 (Kehrer laissant sa place à Stanley Nsoki ), a explosé, enfin : grâce à Dí Maria, à un très bon Rabiot, à la bonne entrée du jeune Nsoki, à un Neymar progressivement sorti de sa boîte et auteur d'un troisième but collectivement sublime, initié par Mbappé (3-1, 66)... Angers , comme prévu, n’a pas tenu la longueur du combat, même si Kanga Aka a réussi à faire décoller Areola à vingt minutes de la fin (70) avant de toucher la barre dans les arrêts de jeu (90). Trois victoires en trois matchs, neuf points dans les poches, un Tuchel qui continue de gratter : la machine avance.