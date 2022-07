Le PSG s'impose sans briller face à Kawasaki

PSG (3-4-1-2) : Donnarumma (Rico, 62e) - Ramos (Kehrer, 62e), Marquinhos (Danilo, 62e), Kimpembe (Diallo, 46e) - Hakimi (Dina Ebimbe, 46e), Gueye, Vitinha (Zaïre-Emery, 62e), Mendes (Bernat, 46e) - Messi (Icardi, 62e) - Neymar (Sarabia, 46e), Mbappé (Kalimuendo, 46e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Kawasaki (4-3-3) : Jung - Noborizato (Matsui, 56e), Jesiel (Yamamura, 46e), Kurumaya, Sasaki (Kozuka, 73e) - Tono (Seko, 46e), Tachibanada (Takai, 86e), Songkrasin (Schmidt, 56e) - Ienaga (Kobayashi, 55e), Damião (Chinen, 86e), Marcinho (Miyagi, 55e). Entraîneur : Toru Oniki.

Christopher Galtier est toujours invaincu au Paris Saint-Germain.Pour son deuxième match amical de présaison, le premier de sa tournée japonaise, le PSG a assuré l'essentiel (2-1) face à une équipe de Kawasaki logiquement inférieure, mais tout de même audacieuse. Gianluigi Donnarumma a d'abord dû s'employer à plusieurs reprises afin de couvrir les errances de ses défenseurs, avant de voir de l'autre côté du terrain le trio Mbappé-Neymar-Messi, visiblement bien en jambes, allumer des mèches dans tous les sens. C'est finalement le dernier cité qui, après un premier tir sauvé sur la ligne (31), a ouvert le score d'une jolie frappe croiséeAu retour des vestiaires, Christophe Galtier opère cinq changements et en profite pour laisser Mbappé et Neymar au frigo. Comme dans le premier acte, les Japonais additionnent les occasions, mais ne parviennent pas à tromper Donnarumma (46et 52), avant de se faire punir par Arnaud Kalimuendo, entré quelques instants plus tôt et bien placé pour reprendre un centre de Juan Bernat. Les Parisiens ont ensuite levé le pied et même laissé Kazuya Yamamura réduire l'écart d'une tête croisée, au grand bonheur des 80 000 spectateurs présents dans ce New National Stadium de TokyoMais l'information du jour est bien là : Mauro Icardi est bien vivant et toujours un joueur du PSG.