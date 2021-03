Le PSG s'engage avec l'ONU pour l'écologie

1

Premier club de football français à adhérer au programme « Sports for Climate Action » de l’@CCNUCC, l’agence des Nations-Unies chargées du climat et de l’environnement, le @PSG_inside prend un engagement historique en faveur du climat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 29, 2021

Le PSG se met au vert.Le Paris Saint-Germain a adhéré au programme « Sports for Climate Action » de l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), l’agence des Nations unies chargées du climat et de l’environnement. Il s'agit du premier club français à prendre cet engagement., a confié Nasser al-Khelaïfi dans un communiqué publié ce lundi.Avec cet accord, le club de la capitale s’engage à défendre les cinq principes du programme « Sports for Climate Action » : la promotion de pratiques environnementales plus responsables, la réduction de l’impact climatique global, l’éducation aux enjeux climatiques, la défense des modes de consommation durables et responsables et la communication en faveur de l’action climatique.Eva Joly aime ça.