Le PSG roule sur le SCO

Sérieux et efficace, le Paris Saint-Germain a facilement disposé d'Angers en ouverture de la sixième journée de Ligue 1 (6-1). Avec une nouvelle grande performance de Neymar, un Mbappé enfin buteur dans le jeu et un Florenzi encore convaincant, Paris enchaîne un quatrième succès de rang, retrouve provisoirement le podium et s'offre un grand bol d'air frais avant la trêve internationale.

Un quatuor offensif hyperactif

PSG (4-2-3-1) : K. Navas - Florenzi (Dagba, 72e), Marquinhos (c), Kimpembe (Diallo, 72e), Bakker - Paredes (Herrera, 64e), Verratti (Sarabia, 82e) - Draxler (Gueye, 64e), Mbappé, Icardi, Neymar Jr. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Angers (5-4-1) : Bernardoni - A. Bamba (Manceau, 77e), I. Traoré, Pavlović, Ebosse, Aït-Nouri (Cho, 81e) - Thioub (Cabot, 68e), Capelle (Mangani, 77e), L. Coulibaly, Fulgini - Bahoken (Diony, 68e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Il y a des buts qui vous font un peu regretter qu'ils soient marqués dans un stade vide. Celui inscrit par Alessandro Florenzi au tout début de ce PSG-Angers, par exemple, une merveille de lob depuis l'angle droit de la surface - qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler son prédécesseur - aurait bien mérité de faire se lever un Parc des Princes plein. Avec ce beau geste, dès la septième minute, l'Italien n'a peut-être fait bondir qu'un millier de personnes porte d'Auteuil, mais il a fait coup double : il a ouvert son compteur but avec le PSG, confirmant au passage qu'il appartenait bien à la catégorie des "bonnes affaires" de ce mercato, et a mis le club parisien sur le chemin d'une quatrième victoire de rang en Ligue 1.Pour le PSG, la réception du SCO d'Angers au Parc des Princes ce vendredi soir s'est déroulée un peu comme attendu. La première période a donné le ton du match : une opposition attaque défense, avec onze parisiens qui ont assiégé la moitié de terrain angevine et lancé offensive sur offensive face deux rangées bien compactes de joueurs bleu ciel. Avec un quatuor offensif (Icardi, Neymar, Mbappé, Draxler) hyperactif dans l'axe et deux latéraux (Florenzi et Bakker) très haut, les Parisiens attaquaient constamment à six, au risque de se retrouver un peu à poil sur les quelques contre-attaques angevines qui, fort heureusement pour les Parisiens, n'ont pas abouti. Appliqués dans la construction et agressifs à la récupération les hommes de Tuchel ont laissé très peu d'air à Angers et doublaient logiquement la mise avant la pause grâce à Neymar (36), servi sur un plateau après un superbe travail de Kylian Mbappé.Déjà brillant contre Reims, Neymar s'est offert un doublé en tout début de seconde période (47), scellant peu ou prou le succès parisien. Malgré la réduction du score d'Ismaël Traoré à la 53minute, qui a mis fin d'un beau coup de tête à l'invincibilité de Keylor Navas cette saison, Paris inscrivait rapidement un quatrième but par un bon Draxler avant l'heure de jeu (57), puis un cinquième grâce à une frappe contrée de Gueye (71), et enfin un sixième avec le premier but dans le jeu de Kylian Mbappé (83). Après son début de saison un peu chaotique, la machine parisienne semble enfin tourner à plein régime. Idéal pour se rassurer avant la coupure internationale. Une coupure dont le PSG pourrait revenir un peu changé : d'ici son prochain match, le 18 octobre contre Nîmes, il y a la fin du mercato (le 5 octobre à minuit), et des trous dans l'effectif qu'il serait de bon ton de combler. Avant même le retour à la compétition, c'est un rendez-vous que Paris ne doit pas manquer. Mais ça, ça s'annonce déjà moins facile et moins clinquant que la victoire de ce soir.