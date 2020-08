Le PSG ronronne mais gagne face à Sochaux

PSG (4-4-2) : Navas (Rico, 41e) - Dagba (Pembélé, 62e), Diallo (Bitshiabu, 70e), Mbe Soh (Kamara, 70e), Bernat (Bakker, 62e) - Sarabia (Michut, 70e), Herrera (Gueye, 62e), Paredes (Ruiz Atil, 62e), Draxler (Simons, 70e) - Kalimuendo, Choupo-Moting (Nagera, 70e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Sochaux (4-3-3) : Prévot - Paye (M'bakata, 61e), Lacroix (Moltenis, 77e), Pogba (Diedhiou, 55e), Ndour (Sans, 70e) - Weissbeck (Virginius, 79e), Lopy (Semedo, 79e), Soumaré (Ndiaye, 58e) - Thioune (Daham, 50e), Ourage (Ntolla, 74e), Kitala (Jarmouni, 66e). Entraîneur : Omar Daf.

TB

Choupo-Moting, ce héros du quotidien.Quel drôle de match que cet amical programmé par le PSG, à une semaine de son quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta ! Si l'on pouvait s'attendre à ce que Thomas Tuchel saute sur l'occasion pour donner du temps de jeu et du rythme à ses ouailles, l'Allemand a finalement laissé tout le monde ou presque en tribunes. Enfin sur pied, Juan Bernat est toutefois lancé dans le grand bain pour démontrer qu'il peut tenir sa place face aux Italiens. Et malgré quelques incursions doubistes, c'est bien un match de handball – disputé façon rugby, en deux périodes réduites de 40 minutes – auquel assistent les téléspectateurs : Paris monopolise le ballon, mais... dans le vide. Tuchel s'agace et Florentin Pogba, venu pour ne pas blesser de Parisiens , offre l'ouverture du score à Eric Maxim Choupo-Moting (1-0, 15). Paredes se permet même le luxe de rater un penalty généreusement obtenu, après la seule action construite des Rouge et Bleu dans ce premier acte.Guère plus de rythme après la pause, même si Draxler se (re)découvre subitement des capacités d'accélération. Paris essaie tout de même de faire le break, mais Prévot se montre solide sur sa ligne et détourne les quelques tentatives parisiennes. Thomas Tuchel en profite alors pour lancer quelques nouvelles têtes, parmi lesquelles les tous jeunes El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut et surtout Xavi Simons. Pas de quoi emballer la fin d'une rencontre qui se termine finalement sur cette courte victoire, malgré un dernier caramel d'Idrissa Gueye.Pas d'inquiétude, le PSG aura forcément un tout autre visage dans une semaine à Lisbonne.