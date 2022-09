Le PSG rhabille le Maccabi

Soixante minutes à chercher leur souffle face à un Maccabi porté par un stade en fusion et devant au score grâce au talent de Tjaronn Chery, avant de renverser le scénario grâce à ses trois attaquants. Peu inspiré collectivement, le PSG est allé chercher l'essentiel à Haïfa : une deuxième victoire en deux matchs de Ligue des champions. Et tant pis si le jeu flamboyant du début de saison semble bien loin.

Mon Chery

Messi et Mbappé records

Maccabi Haïfa (4-3-3) : Cohen - Batubinsika, Goldberg, Sundgren (Seck, 55e), Cornud (Tchibota, 90e+1) - Chery, Lavi, Abu Fani - Atzili (David, 76e), Pierrot (Rukavytsya, 90e+1), Haziza. Entraîneur : Christophe Galtier.



PSG (3-4-3) : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Mukiele (Hakimi, 83e), Vitinha (F. Ruiz, 74e), Verratti, Mendes - Messi, Mbappé, Neymar (Soler, 90e+1). Entraîneur : Christophe Galtier.

30 000 supporters déchaînés, une ambiance incandescente et encore un stade bouillant dans lequel se déplacer sur la scène européenne pour le PSG. Pour ce premier match à l'extérieur de leur campagne européenne, les Parisiens ont longtemps montré un visage inquiétant sur le plan collectif, s'en remettant presque exclusivement au talent de leurs trois offensifs pour ramener une précieuse victoire. Pas de quoi fanfaronner, malgré le plein de points sur ces deux premières sorties continentales.Des Parisiens percutants pendant une dizaine de minutes, à l'image de cette première percée de Kylian Mbappé conclue par une frappe au-dessus (2), avant d'être rattrapés par le jet lag de leur déplacement . Face à l'audace du Maccabi, Marquinhos et compagnie reculent peu à peu, et Donnarumma doit s'employer sur une frappe lointaine d'Abu Fani, après un jugement approximatif (11). Coupés en deux, incapables d'organiser proprement une séquence de pressing, les champions de France sont malmenés. Et sur une perte de balle de Marco Verratti, le centre de Haziza est repris de volée par Chery pour faire exploser le stade Sammy-Ofer. Neymar fonce s'empaler sur le dernier rempart israélien, Cohen (29) et le PSG titube. Le Brésilien gratifie même son équipe d'un corner envoyé directement hors des limites du terrain, tandis que le but de Pierrot est refusé pour hors-jeu (33). Comme trop souvent, c'est au talent que les visiteurs recollent, Messi inscrivant un 39club européen à son tableau de chasse sur un centre fort de Mbappé. Le talentueux Chery s'offre un dernier festival avant de rentrer aux vestiaires, mais Donnarumma s'envole encore (45+2).Le break n'offre pas l'inspiration aux Parisiens, toujours menacés après la reprise. Pierrot dévie hors cadre le pétard de Cornud, sur lequel Donnarumma semblait s'être bien couché (52). Moment choisi par Lionel Messi pour faire briller le portier du Maccabi, Cohen, qui s'interpose une première fois devant l'Argentin (63), avant d'être suppléé par un magnifique tacle salvateur de Cornud pour priver Mukiele de son premier but avec le club de la capitale (64). En manque de réussite face au but, ladécide d'envoyer un caviar dans l'intervalle pour Mbappé, qui inscrit son 30but en coupes d'Europe avec Paris, record de Cavani égalé. Goldberg doit ensuite s'employer pour empêcher le Bondynois de faire davantage de dégâts (71), mais le Maccabi baisse peu à peu pavillon après avoir lâché toutes ses forces dans la bataille. Bien décidé à ne pas être en reste, Neymar vient clore l'affaire de son onzième but de la saison sur une longue ouverture de Verratti. Un but qui offre la première place du groupe au PSG à la faveur d'une meilleure attaque que Benfica avant la double confrontation face aux Lisboètes.