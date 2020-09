Le PSG réussit sa rentrée face à Guingamp

3

PSG (4-3-3) : Endler - Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni - Diani, Luana (Formiga, 64e), Däbritz - Khelifi (Bruun, 87e), Huitema (Baltimore, 64e), Katoto. Entraîneur : Olivier Echouafni.



Guingamp (4-2-3-1) : Durand - Jézéquel (Alleway, 56e), Gevitz, Mansuy, Lukas - Daoudi, Yango - Robert, Le Mouël, Traoré (Tall, 83e) - Cambot. Entraîneur : Frédéric Biancalani.

Les autres résultats de la première journée de D1 :

Fleury 0-0 Montpellier

Issy 0-4 Le Havre

Soyaux 2-1 Dijon

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après les matchs nuls de Bordeaux face à Reims (4-4) et de Montpellier contre Fleury (0-0), les Parisiennes avaient un bon coup à jouer chez elles pour distancer d’entrée de jeu deux concurrentes directes au classement. Deux mi-temps, deux ambiances et au final, mission accomplie.Privées de Grace Geyoro au milieu de terrain, les joueuses d’Olivier Echouafni peinent à rentrer dans leur match. Malgré un côté droit guingampais particulièrement friable, le PSG n’arrive pas à concrétiser le dernier geste et doit se contenter d’une bulle à la mi-temps. Toujours compliquées à jouer, les Guingampaises se seront contentées de bien résister défensivement, à défaut de proposer quoi que ce soit de dangereux à l’avant (un seul tir tenté dans le premier acte).Le déclic intervient au retour des vestiaires. Suite à un coup-franc de Luana mal repoussé par la défense bretonne, Marie-Antoinette Katoto parvient à trouver Däbritz côté gauche. L’Allemande signe sa première passe décisive de la saison en trouvant la tête de Kadidiatou Diani, laquelle va venir piquer son ballon à bout portant face à Solène Durand. De buteuse, l’internationale française va se transformer en passeuse un quart d’heure plus tard. Déboulant côté droit, Diani résiste bien au marquage guingampais et trouve Katoto isolée au second poteau, laquelle n’a qu’à ouvrir son pied pour pousser le ballon au fond des filets. Véritable métronome de l’En Avant, Faustine Robert redonne vaguement espoir aux siennes en réduisant la marque, mais cela ne suffit pas vu l’état de forme de la paire MAK-Diani. La première retrouve la seconde en profondeur, qui va de nouveau se défaire de Durand pour relancer la machine parisienne, avant d’enfoncer définitivement le clou avec une frappe lointaine, bien aidée par une faute de main de la gardienne bretonne. En attendant l’entrée en matière de Lyon ce dimanche face au PFC, les Rouge et Bleu ont déjà montré qu’elles sont encore prêtes à batailler ferme cette saison.