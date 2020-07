Le PSG remporte la bataille de Saint-Denis contre Saint-Étienne

Devant 2805 spectateurs au Stade de France, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à l'AS Saint-Étienne et remporte la Coupe de France. Après une rencontre qui a souvent plus ressemblé à un combat de boxe qu'à un match de football.

Perrin la joue comme Zidane

Jessy au four et au moulin

PSG (4-4-2) : Navas - Kehrer (Dagba, 18e), Marquinhos, Silva, Bakker - Di María, Gueye, Paredes (Verratti, 74e), Neymar - Mbappé (Sarabia, 32e), Icardi. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin - Debuchy (Krasso, 82e), Perrin, Fofana, Kolodziejczak - Mvila, Camara (Neyou, 46e) - Maçon (Moukoudi, 33e), Boudebouz (Nordin, 74e), Bouanga - Hamouma (Khazri, 46e). Entraîneur : Claude Puel.

Par Steven Oliveira, au Stade de France

Pour beaucoup, cette finale de Coupe de France n’avait pas lieu d’être en raison de la situation sanitaire du pays qui empêche les supporters des deux camps de garnir les 81 338 sièges du Stade de France. Pourtant, cette finale entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne a réuni tous les ingrédients du foot amateur, qui est censé être à l’honneur avec cette Coupe de France. À savoir, quelques supporters parsemés autour de la pelouse qui profitent d’un silence pour hurler un « C’est carton ça monsieur l’arbitre » ou encore un « Applique-toi un peu dans les passes » . Du chambrage aussi, avec les supporters parisiens qui scandent « Ruffier » lorsque Jessy Moulin a le ballon. Mais aussi des bancs de touche qui s’insultent en respectant les distances de sécurité. Des tacles au-dessus du protège-tibia et même un début de bagarre générale, cette fois-ci sans le moindre respect des gestes barrière. Et comme souvent – même si la Coupe de France peut réserver des surprises –, c’est la meilleure équipe des deux qui est sortie vainqueur de ce duel. Le treizième sacre du Paris Saint-Germain, qui prend le large au classement des couronnes et prend sa revanche sur la compétition après avoir laissé échapper le titre aux tirs au but la saison dernière face au Stade rennais.Privé de Juan Bernat, Thomas Tuchel a décidé d’accorder sa confiance à Mitchel Bakker plutôt qu’à Layvin Kurzawa pour le couloir gauche de la défense du PSG. Plus surprenant, Marco Verratti commence la rencontre sur le banc pour laisser place à la doublette Paredes-Gueye. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui perd un ballon qui permet à Denis Bouanga de s’amuser avec la défense parisienne avant de trouver le poteau de Keylor Navas (5). Une première alerte pour Paris qui va vite être suivi de deux autres. Avec encore et toujours Denis Bouanga à la conclusion, mais l’ancien Nîmois va buter sur les mains fermes de Keylor Navas (16et 20).Entre-temps, Neymar profite d’un bon une-deux entre Kylian Mbappé et Ángel Di María et d’une frappe de Kyky repoussée par Jessy Moulin pour ouvrir le score en puissance (1-0, 13). Battu, le portier stéphanois se rattrape bien en détournant une reprise de volée de Di María (24) et une frappe vicieuse de Mauro Icardi (45+6). Ça, c’est pour la partie football. Le reste de la première période étant à mettre au rang de MMA. Que ce soit le violent tacle de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé (26), qui a coûté le remplacement de l’attaquant parisien et l’expulsion du capitaine stéphanois qui devrait donc prendre sa retraite sur ce geste. Mais aussi la bagarre générale qui a suivi et les regroupements après chaque contact plus violent les uns que les autres.Après un premier acte sous le signe de la violence, le football a repris le dessus durant la seconde période. Du moins en partie, le rythme de la rencontre étant très faible et les occasions peu nombreuses. En supériorité numérique, le Paris Saint-Germain tente alors de se mettre à l’abri. En vain, l’arbitre assistant refusant pour hors-jeu le pion de Mauro Icardi. Tandis que Jessy Moulin se détend pour détourner une lourde frappe de Leandro Paredes (58), avant de remporter son face-à-face avec Pablo Sarabia (72), qui rate l’occasion d’inscrire un pion dans chaque rencontre de cette édition de la Coupe de France. De quoi laisser jusqu’au bout un espoir à Saint-Étienne de revenir au score. Espoir qui n’arrivera jamais malgré quelques coups de chaud au sein de la défense parisienne.