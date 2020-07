Le PSG refait le HAC à neuf

137

Le Havre (4-3-3) : Gorgelin (Y. Fofana, 46e) - W.Coulibaly (Gibaud, 46e), Mayembo (Sanganté, 46e), Ersoy (Coulibaly, 46e), Ben Mohamed (M. Fofana, 46e) - Fontaine (Abdelli, 46e), Lekhal (Cornette, 46e), Basque (Mbemba, 46e) - Abdelli (Thiaré, 46e), Casimir (Meras, 46e), Bonnet (Dzabana, 46e). Entraîneur : Paul Le Guen

PSG (4-4-2) : Navas (Rico, 46e) - Kehrer (Dagba, 46e), Marquinhos (Silva, 46e), Kimpembe (Mbe Soh, 46e), Bakker - Di Maria (Verratti, 46e), Paredes (Sarabia, 46e), Herrera (Gueye, 46e), Neymar (Draxler, 46e) - Icardi (Muinga, 46e), Mbappé (Choupo-Moting, 46e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Sacrée rentrée.Pour son premier match post-Covid 19, le PSG était attendu au tournant. Verdict : le champion de France en titre est revenu avec intensité et a déroulé face de faibles havrais, facilement balayés (0-9).Sous le soleil crépusculaire baignant les 5000 spectateurs présents au stade Océane, les stars parisiennes ont attaqué pied au plancher et dès la troisième minute, Ander Herrera a lâché une volée qui a frôlé le but gardé par Mathieu Gorgelin. 180 secondes plus tard, c'est au tour de Kylian Mbappé de se mettre en lumière : l'international français s'offre un festival de dribbles avant de déposer un centre sur la tête de Neymar. Ce sera la dernière alerte pour le HAC. Dans la foulée du coup de casque non cadré du meneur brésilien, Kehrer déboule sur son côté droit et trouve Mauro Icardi, complètement seul. L'Argentin ne tremble pas et claque sur son tout premier ballon de la partie.Derrière, c'est le défilé. Sous le regard d'Édouard Philippe, le PSG déroule : Di Maria offre d'abord une merveille de passe décisive à Icardi, puis Neymar s'en va faire trembler les filets en solitaire et c'est enfin au tour de Kyllian Mbappé de venir fusiller Gorgelin. Avant la pause, Neymar transforme tranquillement un penalty. 0-5 à la pause, y'a pas de fatigue qui soit. En seconde période, Tuchel fait tourner, Paul Le Guen aussi, mais le PSG continue de noyer le suspense, inscrivant quatre nouveaux buts en quinze minutes, signés Gueye, Sarabia et Muinga. La foire est finie et Paris repart de Normandie avec déjà quelques certitudes.