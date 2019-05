Le PSG pose des réserves

Contre toute attente, le PSG a décidé de mettre un terme à son équipe réserve jusqu’ici engagée en National 2, laissant le soin aux U19 d’être la seconde équipe du club. Se pose forcément la question de l’avenir de certains joueurs mais aussi de la politique parisienne concernant les jeunes.

1

Où en est le club partenaire/filial ?

Par Mathieu Faure

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au PSG , décidément, ça tombe comme à Gravelotte. Entre le visuel du nouveau maillot, la polémique autour du départ anticipé - autorisé ou non - de Neymar au Brésil , voilà que le club de la capitale a décidé de mettre fin à son équipe réserve. C’est via un communiqué officiel que le PSG a officialisé la chose, actant «» . Pour quelles raisons ? «» , poursuit le communiqué du club.Dès lors, dans les faits, ce sont les U19 nationaux qui officieront comme la seconde équipe du club – ce que réclamait Thiago Motta avant de brandir la menace de quitter le club à la suite d’une divergence avec Antero Henrique – et qui seront engagés dans quatre compétitions différentes (championnat, Gambardella, Youth League, Premier League International Cup). Selon RMC, la décision est à l’initiative d’Antero Henrique et de son équipe : le Portugais souhaitait que la réserve puisse se hisser jusqu’en Ligue 2 (comme c’est le cas en Espagne et au Portugal ) afin d’assurer une certaine progression aux jeunes joueurs du club mais devant la lenteur et les refus de la LFP et de la FFF, Henrique a pris les devants.Du coup, se pose de nombreuses questions ? Le PSG va-t-il engager son équipe numéro 3, qui joue aujourd’hui en R1, au sein du championnat de N2 ? Surtout, quid des joueurs sous contrat professionnel et qui ne sont plus éligibles aux U19 ? À partir de la saison prochaine, les U17 concerneront les joueurs nés entre 2003 et 2004, quant aux U19, il s’agit des garçons de 2002 et 2001. Alors, que faire des joueurs sous contrat professionnel nés entre 1997 et 2000 et qui n’ont pas vocation à intégrer, immédiatement, l’effectif professionnel comme Yaisien, Postolachi, Touffiqui ou encore Opdam et Hemans ? Sans parler des futures recrues annoncées comme l’arrière gauche de l’ Ajax Mitchel Bakker (né en 2000) et le gardien de Chelsea Marcin Bulka (né en 1999) qui ne pourront pas postuler à l’équipe réserve en l’état actuel. En résumé, le PSG va partir du principe que seuls les meilleurs joueurs U19 pourront prétendre à intégrer le groupe professionnel (Zagre, Mbe Soh récemment) sans passer par le palier habituel de l’équipe réserve. Concrètement, les autres ne seront pas gardés. Une sorte de sélection naturelle puisque seule la crème des U19 se hissera jusqu’au groupe professionnel... à moins que la solution vienne d’ailleurs.Véritable Arlésienne depuis plusieurs années, le PSG se cherche un club « filial » ou partenaire. Des pistes ont été évoquées au Portugal , en Angleterre , en Espagne , dans le Benelux mais aussi en France Lens ) sans que rien n’aboutisse jusqu’ici. L’idée est de permettre à des jeunes joueurs de s’aguerrir dans un milieu professionnel et de jouer à un meilleur niveau que ce que propose le championnat de N2. Dans l’idée, ça se tient. Or, le souci de se maquer avec un club français reste la limitation puisqu’au maximum sept joueurs peuvent être prêtés selon les règlements de la LFP à un club de l’hexagone quand c’està l’étranger ( Monaco a prêté 10 joueurs à son club filial de Bruges cette saison, par exemple). Très critiqué sur la formation depuis l’arrivée de QSI, le PSG se sait très observé sur la gestion de ses futurs jeunes talents. Pour le moment, personne ne sait exactement comment s’articulera la formation parisienne, et surtout autour de qui, mais on va espérer que le club de la capitale nous sorte une idée géniale de son chapeau. En ce moment, on est rarement déçu.