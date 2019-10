Le PSG passe en quarts sans briller

Paris (4-4-2) : Kiedrzynek - Morroni, Cook, Paredes, Glas - Khelifi (Diani, 75e), Däbritz (Zamanian, 72e), Diallo, Saevik - Boussaha, Huitema. Entraîneur : Olivier Echouafni.



Breiðablik (5-4-1) : Thrainsdóttir - Gunnlaugsdóttir, Lillýardóttir, Shala (Hákonardóttir, 75e), K. Árnadóttir, Árnadóttir - Albertsdottir, Antonsdóttir, Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir - Thorvaldsdóttir. Entraîneur : Þorsteinn Halldorsson.

JD

La bulle est crevée.Le PSG s’est fait peur et a même été à deux doigts d’enchaîner un deuxième match à domicile sans gagner en Ligue des champions cette saison. Mais aux forceps, l'effectif remanié d’Olivier Echouafni est finalement parvenu à se défaire d’un Breiðablik qui n’avait rien à perdre après le carton du match aller (0-4) et rejoint Lyon sur la liste des quarts de finalistes. A cause du récent appel au boycott initié par le Collectif Ultra Paris , le Stade Jean-Bouin sonne creux. Heureusement, Jordyn Huitema se charge très vite de réchauffer l’atmosphère en concluant d’une demi-volée imparable, un une-deux initié avec Karina Saevik (1-0, 6). Hélas, en dehors d’une tentative de Perle Morroni qui lèche la lucarne adverse, les Parisiennes ne parviennent pas à jouer simple et se heurtent constamment à la (modeste) résistance des Islandaises. La seule occasion de ces dernières se limite à un coup-franc mal réceptionné, c’est dire. Et puis, alors qu’on annonce le temps additionnel, Gunnlaugsdóttir déboule sur le flanc gauche, avant de déposer Hanna Glas et servir Berglind Thorvaldsdottir, complètement oubliée au point de penalty, et qui trompe Kiedrzynek sans mal (1-1, 45+1).Finalement, la tâche s’avère plus ardue que prévu pour les Parisiennes. Rotation de l'effectif ou pas. Au retour des vestiaires, il faut un quart d’heure à Lina Boussaha pour trouver le poteau de Thrainsdóttir. Premier avertissement. Avant de trouver la transversale de Thrainsdóttir. Deuxième avertissement. Il n’y en aura pas de troisième, Huitema profite d’un service caviar d’Annahita Zamanian pour s’offrir un doublé (2-1, 79), avant que Kadidiatou Diani, dans le rôle du joker de luxe, ne qualifie le PSG d'une frappe sous la barre au bout du temps additionnel (3-1, 90+3).Bravo pour le résultat, dommage pour la manière.