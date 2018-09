Le PSG matraque les Verts

Sans Neymar et Mbappé, les Parisiens ont assuré vendredi soir au Parc face à Saint-Étienne : une cinquième victoire (4-0) en cinq journées, un premier but officiel chez les grands pour Moussa Diaby, un hommage à Kerlon signé Draxler. Et voilà le PSG prêt pour le grand saut européen qui l'attend mardi, à Anfield.

51

La tâche de la LFP, les actes de Draxler

La cerise Diaby

Areola – Meunier, Thiago Silva (Kehrer, 80e), Kimpembe, Bernat – Verratti (Nkunku, 69e), Diarra (Diaby, 46e), Rabiot – Di María, Cavani, Draxler. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Ruffier – G. Silva, Subotić, Perrin, Kolodziejczak – Selnæs, M'Vila – Salibur (Berić, 80e), Khazri, Monnet-Paquet (Hamouma, 60e) – Diony (Diousse, 80e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Il n’y en avait que pour lui : le temps. «» espéré pour Jean-Louis Gasset, un objet à manier avec «» dans la bouche de Thomas Tuchel, qui avait l’occasion de plier vendredi soir un cinq à la suite, au Parc, face à des Verts invaincus depuis le début de saison, et ce, à quelques jours du premier déplacement européen de la saison des Parisiens, à Anfield. Gasset, lui, avait aussi laissé échapper un souhait : voir ses hommes «» après trois nuls consécutifs. Puis, il y a eu le terrain, le jeu, le glissement de la projection au réel. Cette fois encore, Saint-Étienne n'aura regardé qu'à moitié le PSG dans les yeux et ainsi va la vie dans le petit monde de la Ligue 1 : les hommes de Tuchel ont largement maîtrisé leuravant de filer à Liverpool (4-0).Ce cinquième rendez-vous national de la saison parisienne a pourtant commencé par une tache, laissée sur la table par la LFP : alors que les Verts ont déboulé sur la pelouse du Parc avec un maillot hommage à William Gomis, décédé par balles dans la nuit de dimanche à lundi dernier, le délégué de la rencontre n’a pas laissé se dérouler la minute de silence prévue et attendue par les vingt-deux acteurs de la soirée. Sur le coup, on s’est pincé, Jean-Louis Gasset aussi et le foot s’est allumé : au bout de deux minutes de jeu, Angel Dí Maria a pris la direction du hors-bord maison, et Draxler a craqué sa première étincelle de la soirée, détournée en corner par Ruffier (2).Un apéro pour l’Allemand, titulaire pour la première fois de la saison et chargé d’allumer la lumière à la suite des absences de Neymar (au repos) et de Kylian Mbappé (suspendu). Ce qu’il a fait, en transformant en actes ses mots du matin – «» (Sport 1) – et venant même ouvrir le score à la vingt-deuxième minute de jeu, au bout d’un service délicieux de Marco Verratti et en rendant un hommage appuyé à Kerlon (1-0, 22). Derrière, le PSG s’est surtout contenté de gérer, tout en laissant aussi les Verts s’approcher trop souvent du but d’Areola, Diony croquant notamment une occasion cadeau au quart d’heure de jeu (14) et M’Vila ne cadrant pas une belle opportunité sept minutes plus tard (21). 1-0 à la pause : tout sauf un scandale.D’autant qu’en seconde période, Saint-Étienne a laissé se tendre le fil de la rencontre : sur la première incursion parisienne post-reprise, Loïc Perrin a déséquilibré Cavani dans sa surface et filé une balle de 2-0 aux hôtes, convertie par l’attaquant uruguayen sur penalty (2-0, 49). Là, Thomas Tuchel avait déjà fait bouger les choses et lancé le jeune Moussa Diaby à la place de Diarra dès la mi-temps, histoire de modifier son système de jeu, confirmant au passage la Ligue 1 au rang de laboratoire, et de faire monter d’un cran Julian Draxler. Et là, Paris a naturellement décéléré – ce qui n'a pas vraiment été du goût de Tuchel –, le déchet s'invitant doucement au dîner, la gestion des efforts avec, ce qui n'a pas empêché Di María de venir glisser son deuxième but de la saison (3-0, 76) et Presnel Kimpembe de livrer une copie pleine d'autorité. Au bout, on a aussi vu Diaby sauter sur son premier but officiel chez les pros (4-0, 84) et Gasset encaisser les coups en silence sur le bord de sa zone technique : fin du manège.