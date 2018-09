Le PSG lance sa cryptomonnaie

PM

Le Paris Saint-Germain est à la pointe sur le numérique. Aujourd’hui encore, le club passe un nouveau cap en devenant le premier club de football à lancer sa propre cryptomonnaie. Celle-ci fera participer les fans au développement du club et aura un réel impact sur sa politique.Le club se dote de sa propre cryptomonnaie en s’associant avec la start-up maltaise, à la tête de la plateforme. Les fans du club parisien ou les investisseurs en herbe pourront acquérir des jetons appelés « tokens » par le biais d'une application mobile disponible à partir de 2019.Les tokens permettront par exemple de voter pour répondre à des questions soumises par le club (lieu d’organisation d’un match amical, choix du maillot pour la saison prochaine, etc.). Plus le fan aura de tokens, plus sa voix comptera. Pour ceux qui auront acheté beaucoup de jetons, il sera possible de bénéficier d’avantages exclusifs (assister aux matches, rencontre avec les joueurs, etc.). Le prix du token n’a pas encore été dévoilé mais il devrait tourné autour d’un euro.Marc Amstrong, nouveau directeur sponsoring du PSG , explique cette initiative : «À noter que le PSG récupérera les revenus issus de la vente des jetons.Avant de payer leurs prochains transferts en token ?