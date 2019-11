Le PSG lance l'opération naming du Parc des Princes

2

AAF

Et ce qui devait arriver arriva.Depuis jeudi soir, le Parc des Princes est officiellement sur le marché. Le Paris Saint-Germain a lancé une vaste opération de recherche d'un sponsor pour son écrin, avec la mise en ligne d'un site internet ( namingpartner.psg.fr ) vantant les mérites du Parc, et proposant aux marques de s'associer «» . Un site sur lequel est également ouvert au «» le futur centre d'entraînement du club, dont la livraison est prévue pour 2022 et qui succèdera au Camp des Loges, rebaptisé depuis 2013 «» .La question dudu Parc agite le club de la capitale et ses supporters, qui y sont farouchement opposés, depuis plusieurs années . Mais difficile de se fermer indéfiniment à une source de revenus stable et potentiellement très importante, surtout vu l'attention toute particulière que porte le fair-play financier aux comptes du PSG.En espérant que ça ait un peu plus de cachet que « Domino's » ou « Conforama » .