Le PSG, l’AS Monaco et l’OM sur le podium en fin de saison selon le CIES

First @CIES_Football Weekly Post ? of the season presents predicted tables in 2⃣3⃣ European top divisions ? No major changes at the top of the ??????? @premierleague, with current leaders @Arsenal to "just" finish 5⃣th Full predicted tables & method ? https://t.co/4bwMQvNmJh pic.twitter.com/yuWR0kQkWM — CIES Football Obs (@CIES_Football) August 22, 2022

CB

À quoi bon disputer une nouvelle saison, pour avoir le même résultat ?Comme à son habitude, l'observatoire du football CIES (Centre international d'études du sport) a livré ses prédictions pour la saison de football en cours, parmi 23 championnats européens. En Ligue 1, le podium serait - comme l'année dernière - composé du PSG, de Monaco et de l'OM. Sauf que l'ASM n'encaisserait pas de but à la 96e minute de la 38e journée cette fois ci, et maintiendrait sa deuxième place. Toujours selon cette estimation, l'OL, le Stade rennais, le LOSC et le RC Lens suivraient ce trio de tête, tandis que l'AJ Auxerre se sauverait de justesse. En revanche, ça ne passerait pas pour Angers, Troyes, Clermont et Ajaccio, qui retourneraient en Ligue 2.En Angleterre, le CIES reconstitue à l'identique le top 7 de la saison passée (Manchester City, Liverpool, Chelsea Tottenham, Arsenal, MU et West Ham, dans cet ordre), mais voit Southampton descendre en Championship, en plus de Bournemouth et Nottingham Forest. En Espagne, le Real Madrid serait une nouvelle fois sacré, devant l'Atlético et le FC Barcelone. Outre-Rhin, le Bayern raflerait encore la mise devant le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, tandis que le Hertha Berlin serait relégué et Schalke 04 irait en barrages. Enfin, en Italie, l'Inter remettrait la main sur le Scudetto en devançant son voisin de l'AC Milan.L'an passé, le CIES avait tapé dans le mille en envoyant l'ASSE en Ligue 2