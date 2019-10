Le PSG imite Lyon

2

Breiðablik (4-3-3) : Gudlaugsdottir - Gunnlaugsdottir, Lillyardottir, Arnadottir, Arnadottir - Johannsdottir, Shala, Antonsdottir (Aradottir, 82e) - Albertsdottir, Thorvaldsdottir (Torhallsdottir, 88e), Vihljamsdottir (Asmundsdottir, 90e +1). Entraîneur : Thorsteinn Halldorsson.



Paris Saint-Germain (4-4-2) : Endler - Glas, Cook, Dudek, Lawrence - Saevik, Diallo, Formiga, Baltimore (Khelifi, 76e) - Nadim (Boussaha, 70e), Katoto (Huitema, 46e). Entraîneur : Olivier Echouafni.

JD

Tout simplement.Malgré une équipe largement remaniée, le PSG a fait aussi bien que l'Olympique lyonnais ce mercredi soir et repart d'Islande avec une solide option sur la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire face à Breiðablik. Sans Diani, Paredes, Geyoro et Däbritz, les Parisiennes ont livré une partition parfaitement maîtrisée et essaieront de faire aussi bien le 31 octobre prochain, pour le match retour au stade Jean-Bouin.En première période, Olivier Echouafni peut se frotter les mains, ses joueuses ne prennent pas de pincettes et concrétisent rapidement leur domination. En une demi-heure, Sævik, Formiga et Katoto permettent au PSG de mener 0-3, sans laisser le moindre espoir de revenir aux Islandaises. Le second acte est un peu plus terne : malgré dix tirs au but, seule Paulina Dudek parvient à trouver la faille dans le temps additionnel. Pas de quoi s'inquiéter pour autant, on retiendra plus volontiers le premier but de Sævik sous le maillot parisien et les apparitions des jeunes Lina Boussaha et Lea Khelifi.Histoire de rappeler au PFC (que les vice-championnes de France affronteront ce samedi en match de gala) qu'il va falloir batailler ferme.