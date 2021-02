Le PSG surclasse Gijón

Emmené par un majestueux Kylian Mbappé auteur d’un triplé, le Paris Saint-Germain a flanqué une rouste historique (1-4) à un très faible Barça dans son antre. Un succès qui permet au PSG de prendre une grosse option sur les quarts de finale.

Mbappé répond à Messi...

... Et creuse la tombe du Barça

FC Barcelone (4-3-3) : Ter stegen - Dest (Mingueza, 71e), Lenglet, Piqué (Trincão, 79e), Jordi Alba - Pedri (Puig, 79e), Busquets (Pjanić, 79e), De Jong - Griezmann (Braithwaite, 85e), Dembélé, Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.



PSG (4-2-3-1) : Navas - Kurzawą, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi (Kehrer, 89e) - Gueye (Herrera, 45e), Paredes, Verratti (Draxler, 73e) - Kean (Danilo, 85e), Mbappé, Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Par Andrea Chazy

Il y a des matchs qui font basculer une carrière, et celui que vient de vivre Kylian Mbappé en est un. Dans le jeu ou face au but, le gamin de Bondy a martyrisé un FC Barcelone qui n’est plus que l’ombre du géant européen qui terrorisait l’Europe entière il y a encore de cela quelques années. Mais plus que Mbappé, c’est tout Paris qui est venu s’offrir une revanche, une vraie, à l’endroit même où il avait sombré il y a quatre ans. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, surtout au cours d'une seconde période où le Barça a disparu, les hommes de Mauricio Pochettino tiennent un réel match référence. Et un succès de prestige, en bonus.Au cœur de l’arène, le PSG se rend compte assez rapidement que les gladiateurs barcelonais n’ont plus la même carrure que par le passé. Rapidement, les longs ballons à destination de Kylian Mbappé font mal à l’équipe de Ronald Koeman qui peine également à prendre le dessus au milieu de terrain. Une fois n’est pas coutume, Paris joue en bloc, mais va jouer de malchance lorsque Frenkie de Jong profite d’un léger contact avec Layvin Kurzawa dans la surface pour obtenir un penalty. Lionel Messi ne se fait pas prier et fusille Keylor NavasKurzawa, forcément en colère et encore déboussolé, n’est pas loin de condamner Paris en percutant Presnel Kimpembe : Ousmane Dembélé a la balle de 2-0, mais n’en profite pas. Un tournant, un vrai, car derrière, le PSG reprend des couleurs et va recoller au score sur une action d’école : Kurzawa réceptionne parfaitement une transversale de Marquinhos, la file à Marco Verratti qui envoie Kylian Mbappé terminer le travail d’une passe géniale. Avant la pause, Kurzawa trouve Ter Stegen sur sa route, tandis qu’en face, Antoine Griezmann manque d’un cheveu de tromper Navas en contre. Mais Paris est bien au rendez-vous, et ce n'est que le début.Au retour des vestiaires, Mbappé confirme qu’il est là pour briller et poursuit son récital. Le Français dépose Gerard Piqué, Icardi la joue collectif pour Kean, mais Ter Stegen retarde l’échéance. Une question de temps, car Paris est décidé à faire plier un Barça aux abois et ne va pas se priver pour lui enfoncer la tête dans le seau. Couvert par un Clément Lenglet à côté de ses pompes, Alessandro Florenzi offre à Mbappé le soin de s’offrir un doublé. Puis sur un coup franc magistral de Leandro Paredes, Moise Kean éteint les lumières vingt minutes avant la fin d’un coup de boule dévastateurC'est tout ? Non, pas encore. Paris sait déjà qu'il devient le premier club français à venir s’imposer sur cette pelouse du Camp Nou en Ligue des champions ( Metz, sur le même score, c'était en C2 ), mais Mbappé a encore faim. Et le Français va s’offrir le but du dessert en nettoyant la lucarne du portier allemandà quelques minutes du terme. Violent, mais juste, tellement juste, tant Paris a maîtrisé son adversaire du soir. Oui, cette nuit, ce sont bien les supportersqui vont faire des cauchemars.