Le PSG hésite entre Atal, Celik et N'Dicka

1

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG possède déjà trois latéraux droits ? Il en vise deux de plus ! Dani Alves et Colin Dagba ont du souci à se faire selon France Football. Le média français affirme que le PSG piste deux révélations de la Ligue 1 au poste de latéral droit : Youcef Atal Nice ) et Zeki Çelik ( LOSC ). Les deux joueurs possèdent un profil différent : l'Algérien est plus un provocateur et une fusée balle au pied, tandis que le second brille par sa régularité. Le Turc semble plus abordable tant la concurrence est grande dans le dossier Atal ( Atlético de Madrid, Chelsea ).précise que le club parisien viserait un troisième larron, du cru cette fois : Evan N'Dicka. Né à Paris, le défenseur central de l' Eintracht Francfort a été formé à Auxerre . Régulièrement titulaire en Bundesliga (27 matchs) et en Ligue Europa (9 rencontres), le Franco-Camerounais de 19 ans a un contrat courant jusqu'en 2023 chez lesExcellente idée que cette recrue d'expérience pour encadrer Presnel Kimpembe