Le PSG favori de la C1 pour les Français

Faites vos jeux.Mardi soir, la bande de Nasser entame sa grande campagne européenne sur la pelouse d’Anfield. Avec, comme chaque année, l'objectif de remporter la coupe aux grandes oreilles.Et selon un sondage Baromètre Odoxa Sport pour RTL et Groupama, les Français semblent assez confiants quant aux chances de voir le PSG atteindre son but. Effectué auprès de 998 personnes (groupe représentatif de la population française) dont 429 amateurs de football, ce sondage révèle que 24% des Français et 29% des amateurs de football partagent cette opinion. Le podium des potentiels vainqueurs de C1 se complète par le Real Madrid , favori pour 18% des Français et 22% des amateurs de football, et par le FC Barcelone (13% et 16%). Concernant Lyon , 49% des Français et 61% des amateurs de football pensent que le club rhodanien parviendra à sortir de sa poule. Du côté des Monégasques, seulement 40% des Français et 48% des amateurs de football voient l’ ASM passer en huitièmes de finale.Enfin, 99,9% des Français estiment que Javier Tebas devrait totalement vriller si le PSG venait à remporter la C1.