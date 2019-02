Le PSG fait exploser Old Trafford

Sans Cavani et Neymar, le PSG est allé chercher mardi soir, à Old Trafford, où aucun club français n'avait gagné auparavant, la première manche de son huitième de finale contre un Manchester United qui était invaincu depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær (0-2). Immense !

Deux explosions et un réveil

Prise d'assaut et coup de fusil

Manchester United (4-4-2) : De Gea - Young, Bailly, Lindelöf, Shaw - Herrera, Matić, Pogba, Lingard (A. Sánchez, 45e) - Rashford (Lukaku, 84e), Martial (Mata, 46e). Entraîneur: Ole Gunnar Solskjær.



PSG (3-4-2-1) : Buffon - Kehrer, Silva, Kimpembe - Alves, Marquinhos, Verratti (Paredes, 75e), Bernat - Draxler, Mbappé, Di María (Dagba, 81e). Entraîneur: Thomas Tuchel.

Qui d'autre que lui, au fond ? Qui d'autre que Presnel Kimpembe pour sortir de la boîte à surprises et venir s'écraser sous une pyramide humaine désarticulée ? Si le jeune défenseur français a l'habitude de venir se placer à son sommet, mardi soir, il a décidé de servir de base et de glisser en premier sur le tapis d'Old Trafford. Il était un peu plus de 22h, le PSG venait de sortir vivant d'une première période équilibrée quand tout à coup, la rafale : sur un corner tiré par Ángel Di María sous le pif des supporters parisiens venus hurler à Manchester, Kimpembe est venu s'arracher du marquage de Matić et offrir l'ouverture du score à son club de toujours. La Ligue des champions aime les symboles, en voilà un majuscule.Ce huitième de finale aller avait pourtant commencé par deux explosions. La première, provoquée par les quatre mille supporters parisiens venus à Manchester pour retourner Old Trafford et faire monter la dose de frissons. Pour la seconde, il fallait recadrer son regard sur le billard et comprendre, en quelques secondes, où le PSG venait de mettre les pieds. Thomas Tuchel voulait voir ses hommes partir au combat et «» , l'Allemand a été servi. Car d'entrée, le plan de jeu de Manchester United est clair : un pressing haut, des sorties de balle aussi risquées que propres, un trio Herrera-Matić-Pogba envoyé sur la piste pour fermer l'accès à un Kylian Mbappé scotché en pointe et de l'intensité, énormément d'intensité. Ce qui fait, au départ, paniquer le vieux Gianluigi Buffon , à la ramasse sur ses premières relances avant de se rassurer en lâchant un bisou dans le cou de Jesse Lingard Et le PSG , dans cette histoire ? Il souffre d'abord, provoquant l'hystérie du chef Tuchel, mais trouve l'espace pour tirer les premières flèches. Après six minutes de jeu, Ángel Di María offre une première angoisse à De Gea, à laquelle répond avec autorité Marcus Rashford . Puis, tout s'équilibre : Presnel Kimpembe , qui a commencé la soirée en laissant Pogba entrer dans la surface comme dans un saloon, entre enfin dans son match, Paris commence à trouver quelques creux entre les lignes, grimpe d'un cran, règle progressivement le casse-tête Lingard, et Mbappé croque une balle d'ouverture du score en or... À la pause, l'assiette est vide, Pogba relativement contenu, mais Daniele Orsato ne cesse de balancer les biscottes (cinq à la mi-temps). Ashley Young , qui a envoyé Di María dans le décor, rentre de son côté aux vestiaires en miraculé.En pleine mutation dans sa zone technique, Thomas Tuchel revient des vestiaires avec un autre Manchester United sous le nez : en plus de Jesse Lingard sorti sur blessure avant l'entracte et remplacé par Alexis Sánchez , Solskjær doit ranger Martial dans sa poche pour en sortir Juan Mata. D'un coup, le bateau rouge tangue, laisse le PSG accoster avec ses circuits de passes et Mbappé pousse De Gea au sol. La suite est un tableau : celui d'une pièce prise d'assaut, où Presnel Kimpembe décroche facilement le Matić venu se mettre sur ses chevilles avant d'ouvrir le score de près, où Mbappé tire un deuxième coup de fusil sept minutes plus tard au bout d'une merveille de sortie de balle et où David de Gea tente de boucher autant que possible les trous. En deuxième période, le PSG a tapé exactement où Manchester United flanche : dans son repli à la perte de balle et plus précisément dans le dos de ses latéraux. Alors, la bande à Solskjær a vu Young souffrir devant Bernat, Marquinhos et Verratti répondre en patron, les Parisiens accepter de reculer pour mieux tabasser en contre et Pogba se faire expulser en fin de match. Et, au bout, le PSG tient surtout une manche aller précieuse entre les pattes et la première victoire d'un club français à Old Trafford. Combat gagné, la tête haute et les mains pleines.