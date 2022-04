Le PSG face au vote blanc des supporters

Face à l'OM, le PSG a une fois de plus rendu une copie indigne de son statut, de son effectif et surtout d’un Classique qui cette fois l’opposait à son dauphin, certes lointain. Mais comme souvent à Paris, on a cherché un bouc émissaire. Après l’arbitrage (cela aurait été le comble du ridicule cette fois), les ultras ont pris le relais du coupable par procuration. Un rôle injuste dans un climat de plus en plus tendu avec la direction.

Orgueil et PSG

Par Nicolas Kssis-Martov

À l'issue de la victoire timide du PSG (2-1) face à l'OM, les propos de Marquinhos, capitaine relativement épargné par le courroux des fans jusqu’à présent, pèsent lourd. La sortie du Marquis paraît même presque indécente au regard de la prestation fournie par ses partenaires sur le pré. Le Brésilien met alors en cause la grève des encouragements du Collectif Ultras Paris, groupe qui réunit les plus fervents fidèles du PSG dans le virage Auteuil, mais qui est en grève depuis le fiasco madrilène en C1. D'où la bâche accrochée à l'envers en tribune.Avec davantage de diplomatie, Mauricio Pochettino est lui aussi revenu sur le silence qui a accompagné ces 90 minutes d’ennui.Dans les deux cas, on sous-entend côté PSG que les ultras et supporters, qui paient (de plus en plus cher) leur place, se résument à des animateurs bénévoles, et qu’une astreinte, voire un sacerdoce, repose sur leurs épaules.Naturellement, comment ne pas se réjouir que l’importance des supporters et des ultras, y compris leur liberté d’expression, soit ainsi reconnue. Une reconnaissance qui survient alors que le PSG traverse une des plus tristes périodes de l’ère qatarie. Et ce, même si les reproches adressés peuvent paraître quelque peu hypocrites ou pure diversion. En vérité, il ne tenait qu’aux joueurs d’enflammer ce Classique pour retourner le public qui avait rempli les gradins. Ce match contre le vieux rival provençal se présentait comme une promesse implicite de revanche et de rachat après les déconvenues de la Ligue des champions et le déshonneur de la défaite devant Monaco. Un mois plus tard, les propos de Kylian Mbappé à la sortie du stade Louis-II restent finalement d'actualité. Petit rappel :Or, la prestation terne et la gestion bureaucratique du score, excepté la légère renaissance de Neymar, ont clairement démontré que le pasteur de Bondy prêche dans le vent.De fait, l’attitude des ultras, si elle peut être critiquée, s’avère fort logique. Face à un club qui n’a eu de cesse d’affirmer son ambition de remporter la C1 et a empilé les stars sur le terrain, la succession des désillusions, dont l’élimination face au Real n’est qu’une énième version, a provoqué une profonde déception, presque une rupture, surtout chez des supporters parisiens qui attendent que leur maillot affiche lui aussi son étoile. À l’instar de tous les observateurs extérieurs, les ultras se rendent bien compte à quel point la crise et ses raisons puisent plus profondément qu’une simple saison en demi-teinte.Romain Mabille, qui a repris la présidence du CUP, s’en est ouvert sur France Bleu pour expliciter l’ampleur du désenchantement :Mabille a surtout pointé l’absence de réaction en face :Les déclarations d’hier après le match ne vont certainement contribuer à recoller les morceaux.