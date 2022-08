Le PSG et Neymar se promènent contre Montpellier

Le PSG n’a pas galvaudé ses retrouvailles avec le Parc des Princes. Pour leur premier match de la saison à domicile, les champions de France n’ont fait qu’une bouchée de Montpellier (5-2), ce samedi soir. Intenable, Neymar s’est offert un doublé, tandis que Kylian Mbappé, de retour de blessure, a raté un penalty avant de trouver, lui aussi, le chemin des filets.

La double boulette de Sacko, le doublé inspiré de Neymar

PSG (3-4-3) : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi (Mukiele, 86e), Vitinha (Paredes, 70e), Verratti (Renato Sanches 86e), Mendes - Messi – Mbappé (Sarabia, 86e), Messi, Neymar (Ekitike, 90e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Tchato, Sacko, Cozza, Sainte-Luce - Chotard (Fayad, 86e), Savanier (Leroy, 86e) - Maouassa, Khazri (Germain, 78e), Ferri - Wahi (Sakho, 79e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Par Raphaël Brosse, au Parc des Princes

Le PSG avait quitté le Parc des Princes il y a trois mois, à l’issue d’un récital final contre Metz (5-0). Il retrouvait son public ce samedi, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a mis les formes. Après des démonstrations face à Nantes lors du Trophée des champions (4-0) et à Clermont pour lancer sa saison de Ligue 1 (0-5), le club de la capitale a enchaîné avec un nouveau carton, cette fois contre Montpellier (5-2). Une victoire qui porte le sceau de Neymar, éblouissant et auteur d’un doublé, mais qui a aussi permis à Kylian Mbappé de reprendre ses marques et à Renato Sanches de soigner son arrivée.Secret médical oblige, on ne sait pas si Kylian Mbappé souffre d’une quelconque allergie. En revanche, il paraît désormais évident que l’international français a un réel problème avec les penaltys face aux gardiens suisses. En juin 2021, il avait vu son tir au but repoussé par Yann Sommer, ce qui avait précipité la fin de l’aventure des Bleus à l’Euro. Ce samedi, à l’occasion de son premier match de la saison, le crack de Bondy s’est retrouvé dans une situation similaire. Après recours au VAR, l’arbitre a désigné le point blanc suite à une main de Jordan Ferri, et le numéro 7 parisien s’est présenté face à Jonas Omlin - lui aussi ressortissant helvétique - pour tenter d’ouvrir la marque. Las, le portier montpelliérain est parti du bon côté, gardant sa cage inviolée (23). De quoi retarder l’échéance, face à un PSG qui dominait mais ne s’était pas montré, jusque-là, trop menaçant. Mais les hommes de Christophe Galtier ont ensuite passé la vitesse supérieure. Et ils n’ont pas tardé à fissurer le bloc héraultais.Impeccable devant Lionel Messi (26, 29), Omlin a finalement cédé peu avant la mi-temps, quand Falaye Sacko a dévié dans ses propres filets une frappe excentrée et non cadrée de Mbappé. Quelques minutes plus tard, l’ancien Stéphanois a eu le malheur de toucher le ballon de la main dans sa surface. Nouveau penalty. Cette fois, Neymar s’est saisi du cuir, transformant la sentence en toute sérénité. Très en jambes, dans la plupart des bons coups offensifs de son équipe, le Brésilien a fait gonfler ses stats au retour des vestiaires, en profitant d’un centre d’Achraf Hakimi dévié par Théo Sainte-Luce pour conclure de la tête au niveau des six mètres. En maîtrise totale de son sujet, capable d’accélérer et de piquer selon son bon vouloir, Paris a alors légèrement desserré son étreinte. Suffisamment, en tout cas, pour permettre à Elye Wahi de buter sur Gianluigi Donnarumma et à Wahbi Khazri, à l’affût, de réduire l’écart du gaucheCe premier but encaissé dans l’exercice 2022-23 n’a été qu'un grain de sable, qui n’a pas pu enrayer la belle mécanique parisienne. Peu en réussite jusque-là, Kylian Mbappé a trouvé le chemin du but en reprenant un corner tiré par Neymar et dévié par Ferri. Arrivé il y a quelques jours, Renato Sanches est entré en fin de match et s’est également joint à la fête, en marquant d’une reprise du gauche qui a lobé un Omlin dépassé. Le jeune Enzo Tchato a certes allégé la note en toute fin de match, mais cela restera tout à fait anecdotique. Les Pailladins ont pris l’eau de bout en bout, comme cela arrivera sans doute à bon nombre d'autres adversaires du PSG d'ici à la fin de la saison. À vrai dire, le seul visiteur à avoir eu le sourire à un moment donné est assurément Mamadou Sakho, qui a eu droit à une assourdissante acclamation pour son retour au Parc. Un Parc conquis, qui ne demande qu'à revivre d'autres soirées du même acabit.