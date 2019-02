Le PSG et Mbappé cognent Nîmes

Sous anesthésie en début de rencontre, le PSG a progressivement pris le dessus sur le Nîmes Olympique. Pour finalement s'imposer 3-0 au terme d'une seconde période idéale, durant laquelle Mbappé a inscrit un doublé.

2

Nkunku sourit, Mbappé maudit ?

La crise de la cinquantaine prend fin

PSG(5-3-2) : Areola - Bernat, Marquinhos, T. Silva, D. Alves (Dagba, 73e) - Verratti (N'Soki, 80e), Paredes, Nkunku - Kurzawa, Mbappé, Choupo-Moting (Diaby, 79e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Alakouch, Briancon, Landre, Maouassa - Ferri, Savanier, Valls (Bozok, 89e) - Ripart (Guillaume, 76e), Bouanga, Bobichon (Thioub, 65e). Entraîneur : Bernard Blaquart.

On a d'abord cru à Nîmes , séduisant pendant trente minutes. On a d'abord cru les Crocos capables de rivaliser, voire d'écrire une nouvelle page glorieuse de leur belle saison en Ligue 1 – la première depuis 25 ans. Oui, on y a cru... l'espace d'une grosse demi-heure.Le temps pour Paris de se réveiller, pour Nkunku de briller, pour Verratti de dominer le milieu de terrain, et pour Kylian Mbappé de frapper. Deux fois. Pourtant, lui aussi a longtemps cru que ça ne passerait jamais...Sous le soleil languedocien qui illumine le Parc au coup d'envoi et devant 700 de leurs supporters, les Nîmois sont à l'aise comme à la maison et le montrent vite. Sur corner, un Savanier brillant sert parfaitement Landre (8) puis Briançon (20), dont les coups de tête fusent par-dessus le but parisien. Pas transcendé par l'enjeu, un PSG remanié se contente d'exister par éclairs pendant trente minutes. Avant d'enfin mettre en route la machine, en prenant le sillage de Marco Verratti . Au terme d'un slalom fou entre quatre défenseurs, l'Italien sert Mbappé, frustré par Bernardoni (34).Mais la défense nîmoise, trop perméable sur les balles en profondeur, finit par prendre l'eau sur une nouvelle ouverture du Petit Hibou vers Nkunku. Lequel enchaîne contrôle et demi-volée pour refroidir Bernardoni (1-0, 40). La première période se referme, et s'ouvre une question primordiale : Kylian Mbappé va-t-il marquer son cinquantième but en L1 ? Il a bien essayé, mais les réflexes de Bernardoni, la pelouse cabossée puis l'acuité de la VAR – par deux fois – l'en ont empêché. Pas grave, il aura bien fait rire Buffon en marquant d'une main grossière sur corner juste avant la pause. Partie remise ?Comme promis avant le match, Nîmes , bien qu'en grande difficulté après la demi-heure de jeu, ne change pas d'idée et reste ambitieux en refusant de se replier. Ambitieux, mais assailli, car incapable de garder la balle (25% de possession à l'heure de jeu). Sans conséquence d'abord, puisque Mbappé continue d'empiler les actes manqués : une frappe puissante au ras du poteau droit (53), une reprise de l'intérieur du pied sortie par Bernardoni (56) et un nouveau tir de près qui frôle la cible (60).Mais Kylian Mbappé est encore trop jeune pour prétendre à une crise de la cinquantaine, et met fin au doute en convertissant un centre en retrait de Bernat (2-0, 69). Son 21but en championnat cette saison. Tout juste avant le 22, qui va suivre de près. Et comme un symbole, c'est le meilleur Parisien du jour, Nkunku, qui va offrir ce nouveau but à son pote Mbappé au bout du bout du match (89) en le lançant face à Bernardoni après une récupération décisive au milieu de terrain. 3-0, hop, aux vestiaires.