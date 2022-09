Le PSG et les grains de sable

Vainqueur de la Juventus pour lancer sa campagne européenne, le PSG s'est également rappelé que rien n'est facile en Ligue des champions. Comme trop souvent ces dernières années, Paris a perdu le fil d'une rencontre maîtrisée pendant un peu plus de 45 minutes, laissant la Juventus en vie et pleine d'espoir. Sans aucune conséquence, pour cette fois.

« Et défensivement, aussi, quand on a des temps faibles, il ne faut pas qu'ils soient trop faibles et que l'on soit trop bas. Il ne faut pas que les gens sentent qu'on est en danger. »

Le spectre du temps faible

Par Clément Gavard, au Parc des Princes

La révolution institutionnelle estivale et le changement d'entraîneur n'ont pas encore suffi à chasser les vieux et jeunes démons du Paris Saint-Germain. Ce mardi soir, le club de la capitale a retrouvé la Ligue des champions en livrant un match ressemblant à plein d'autres disputés sur la scène européenne ces dernières années. Un étrange mélange entre l'impression d'une supériorité totale sur son adversaire et la capacité à se faire peur au moindre grain de sable venant se glisser dans la machine. Il a fallu une poignée de secondes, une minute à peine, pour voir le visage du PSG changer, entre l'oubli de Neymar par Kylian Mbappé pour le but du 3-0 et l'égalisation de Weston McKennie permettant à la Juventus de redistribuer les cartes de manière inattendue, peu avant l'heure de jeu. Six mois après le naufrage en moins de vingt minutes sur la pelouse du Real Madrid en huitièmes de finale, Paris a tenu pour éviter une première déconvenue cette saison. Ce qui n'empêche pas Christophe Galtier d'être prévenu : toutes les leçons n'ont pas encore été retenues.Quand Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre, a mis fin aux 45 premières minutes de ce PSG-Juventus, il était difficile d'imaginer les champions de France trembler face à une Vieille Dame rabougrie et très inférieure techniquement. Sans avoir activé le mode rouleau-compresseur ni avoir multiplié les vagues sur la défense italienne, les Parisiens ont montré de la maîtrise, laissant seulement une miette, ou une triple occasion, à un adversaire choisissant d'imposer un défi physique pour continuer à exister., concédait Massimiliano Allegri en conférence de presse après la défaite de son équipe.Le but égalisateur couplé à la réorganisation tactique de la Juventus, plus haute sur le terrain, suite à l'entrée de McKennie au retour des vestiaires a mis en lumière les limites d'un PSG manquant de certitudes sur les phases défensives et laissant trop d'espaces en transition., analysait Galtier dans l'auditorium du Parc des Princes.Une histoire de temps forts et de temps faibles, soit le récit classique d'un match de football. Quand Paris aurait pu se rendre la partie facile en prenant le large au tableau d'affichage, il a réussi à laisser l'espoir à la Juve de faire un coup à l'extérieur après avoir été mené de deux buts, au point qu'Allegri ne se dised'avoir manqué une telle occasion., livrait Mbappé cinq minutes à peine après le coup de sifflet final au micro de Canal+.Un écho à ce qu'avait raconté Karim Benzema quelques semaines après son récital pour éliminer le PSG de la Ligue des champions. Cette équipe n'est jamais à l'abri de s'effondrer et peinera toujours à défendre avec un trio offensif moins actif et intermittent sur les phases sans ballon., expliquait Galtier.Et de se préparer à ce type de scénario dans les futurs grands rendez-vous de la saison.