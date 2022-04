Le PSG de Mbappé détruit Lorient

Dans une partie très déséquilibrée, le Paris Saint-Germain a déroulé contre Lorient (5-1) avec des doublés de Neymar et Kylian Mbappé, encore exceptionnel, et un but de Lionel Messi. L'heure de la réconciliation avec le public n'est pas encore arrivée, mais le PSG peut se préparer à fêter le dixième titre de son histoire dans les prochaines semaines.

Paris appliqué, les Merlus dépassés

Mbappé sur un nuage

PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos (Ramos, 71e), N. Mendes - Pereira (Kehrer, 79e), Paredes (Wijnaldum, 43e), Gueye - Messi, Mbappé, Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Lorient (4-3-3) : Dreyer - H. Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Le Fée (Boisgard, 77e), Abergel, Monconduit (Silva, 89e) - Moffi, Koné (Soumano, 68e), Ouattara (Laurienté, 77e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

C'est une drôle de fin de saison que s'apprête à vivre le Paris Saint-Germain, qui fêtera sans doute le dixième titre de son histoire dans une indifférence inédite dans quelques semaines. La crise est profonde au sein du club de la capitale, mais pas au point de sombrer sur le terrain à la maison contre Lorient. Mieux : le PSG a déroulé face aux Merlus (5-1) avec des buts de ceux qui devaient être les trois fantastiques cette saison et surtout une nouvelle prestation XXL de Kylian Mbappé.Ce n'était pas l'atmosphère délétère du match contre Bordeaux trois semaines plus tôt, ce dimanche au Parc des Princes, mais plutôt des retrouvailles glaciales entre les Parisiens et leur public, les ultras du CUP ayant décidé de faire la grève des encouragements. Une indifférence qui n'a pas empêché le leader de se bouger les fesses pour se racheter après sa défaite cuisante à Monaco avant la trêve.Face à une équipe parisienne motivée et capable de dégainer quelques beaux mouvements, Lorient, qui a pourtant essayé de ne pas débuter la partie avec un bloc trop bas, n'a quasiment pas existé dans un premier acte archi-dominé par le PSG (76% de possession pour Paris, 1 tir pour les Merlus).Les ouailles de Mauricio Pochettino n'ont pas attendu longtemps pour passer devant au tableau d'affichage. Après avoir chauffé les gants de Matthieu Dreyer à la suite d'une première accélération, Kylian Mbappé s'est transformé en passeur en lançant dans la profondeur son copain Neymar, qui a ajusté Dreyer pour inscrire son sixième but de la saison toutes compétitions confondues. La onzième offrande de l'international français cette saison, avant de le voir enfiler son autre costume préféré, celui de buteur. Après une belle séquence et un service de Gana Gueye, Mbappé a fermé son pied pour tromper Dreyer. Une bonne technique pour voir les tribunes parisiennes se réveiller pour scander son prénom, ce qui n'a toujours pas été le cas de Lionel Messi, encore trop imprécis dans les derniers mètres.Il était difficile de ne pas croire l'affaire pliée à la pause, malgré la sortie sur blessure de Leandro Paredes et la nécessité des interventions bien senties de Nuno Mendes pour ne pas voir Paris trembler. Mais la première période à sens unique n'a pas découragé les Lorientais, poussés par un parcage bien rempli et décidés à profiter de la traditionnelle baisse de régime du PSG. Une première perte de balle de Marquinhos a laissé une opportunité à Enzo Le Fée, puis une énorme erreur d'Achraf Hakimi, coupable d'une mauvaise passe en retrait entre le Brésilien et Gianluigi Donnarumma, a permis à Terem Moffi de faire parler sa vitesse et de glisser le ballon au fond des filets de l'extérieur du pied. Dans la foulée, la méchante semelle de Presnel Kimpembe sur Laurent Abergel aurait pu annoncer une nouvelle déconvenue parisienne, mais Mbappé, encore lui, s'est chargé d'éteindre les espoirs morbihannais d'un tir croisé limpide de l'extérieur de la surfaceSur son nuage, le champion du monde a continué sa démonstration en réalisant un nouveau numéro d'artiste sur le côté gauche de la surface avant d'offrir un cadeau à Messi, auteur de son troisième but de la saison en Ligue 1 avec l'aide de la barre. De quoi couvrir les sifflets envers Sergio Ramos, entré à la place de Marquinhos, et chahuté à chaque ballon touché. Tout l'inverse de Mbappé, acclamé par la foule comme le messie, le vrai, et tout près de signer un triplé après une énième accélération supersonique. Tant pis, le taulier parisien s'est consolé en devenant le meilleur passeur du championnat sur un service pour Neymar, qui a bouclé la boucle en enfonçant un peu Lorient, dont le maintien se jouera probablement ailleurs. À Paris, la grande réconciliation attendra, mais le foot a de nouveau pointé le bout de son nez.