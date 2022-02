Le PSG de Mbappé renverse Saint-Étienne

Grâce, une fois de plus, à un Kylian Mbappé étincelant, le PSG est venu à bout de Saint-Étienne, qui avait pourtant ouvert le score (3-1). Auteur de deux buts et d'une passe décisive somptueuse, le champion du monde a offert la victoire à Paris, rejoint Zlatan Ibrahimović au classement des buteurs des Rouge et Bleu et, une nouvelle fois, porté son équipe sur ses épaules. Un samedi comme un autre dans la vie du meilleur joueur du monde.

Petite frayeur Saint-Germain

??? ?? ????? | 3⃣ - 1⃣ | #PSGASSELe bon début de l'@ASSEofficiel n'aura pas suffi pour stopper Mbappé et les siens ! Les buts de la victoire du @PSG_inside sont à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/m7myADT6bq — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 26, 2022

Paris Saint-Mbappé

Qui d'autre ? Qui d'autre pouvait porter à ce point cette équipe, sonner la révolte après la déconvenue à la Beaujoire, être à l'origine, à la construction ou à la finition de toutes les occasions parisiennes, rappeler à chaque touche de balle à quel point il est indispensable ? Personne. Kylian Mbappé est un ovni, une soucoupe volante lancée à pleine vitesse vers les sommets et les Stéphanois, comme beaucoup cette saison, n'en ont été que les malheureux témoins. Alors que le PSG était une nouvelle fois mal embarqué face à un mal classé, celui qu'il convient plus que jamais d'appeler le génie français a inscrit un doublé, égalant Zlatan Ibrahimović dans l'histoire des buteurs du PSG, et délivré une autre passe décisive somptueuse pour offrir les trois points à Paris (3-1).Malgré quelques timides offensives des Rouge et Bleu, c'est bien Saint-Étienne qui domine le début de partie. Une première quadruple occasion sauvée miraculeusement par Donnarumma puis par ses défenseurs, après un dribble de Bouanga qui a laissé Marquinhos sur les fesses, sonne la première alerte (12). Très en jambes, le Gabonais ne se fait pas prier trois minutes plus tard pour profiter de l'insouciance de Danilo, qui se prenait pour Verratti à dribbler à l'entrée de la surface et qui n'a pas senti l'arrivée du Stéphanois dans son dos. Récupération, frappe clinique du gauche, ça suffit pour battre Donnarumma et ouvrir le scorePour la dixième fois seulement cette saison, Paris se présente sur la pelouse avec Messi, Neymar et Mbappé côte à côte au coup d'envoi. Et si les trois combinent, provoquent, parviennent à se trouver autour de la surface, ce n'est plus la même limonade lorsqu'il s'agit de transformer ça en occasions franches. Les vagues s'enchaînent et se cassent toutes contre des Verts qui défendent en avançant. Comment souvent, c'est Kylian Mbappé, à qui les ultras parisiens avaient réservé une banderole avant le coup d'envoi lui suggérant de rester à Paris, qui débloque les situations d'un dribble (27, 30, 35), mais quand ce ne sont pas les petits camarades qui ne suivent pas, c'est Bernardoni qui est vigilant. Alors on recycle les vieilles recettes, qui ne déçoivent jamais : passe en profondeur chirurgicale de Messi pour un Mbappé lancé à pleine vitesse, frappe puissante, butAu retour des vestiaires, Paris s'énerve. Messi, en difficulté jusqu'ici en un contre un, décide enfin que les défenseurs stéphanois l'ont assez encombré comme ça. Récupérant un bon ballon à l'entrée de la surface, il en dribble deux avant de servir Mbappé sur un plateau, qui n'a plus qu'à transformer. Un but qui le place à 156 unités sous le maillot du PSG, soit autant que le seul « Z » qui ait jamais eu d'autorité à Paris : Zlatan Ibrahimović. Pour une fois, le but est un petit bijou collectif. Trois minutes plus tard, Nuno Mendes décale l'international français sur la gauche. Son centre de l'extérieur est, imprenable pour Bernardoni, et trouve le crâne brillant de Danilo, esseulé au second poteauPassé dans un système à trois défenseurs à la pause, Paris est plus à l'aise et gère sereinement sa fin de match, enchaînant les occasions. Mais ni Di María, d'un corner rentrant sur le poteau, d'une belle frappe enroulée aux 20 mètres (74) puis d'un lob en bout de course (86), ni Messi, trop léger sur un bon service de Neymar (75) puis mal réglé sur coup franc (89), ni Neymar, qui voit sa frappe croisée s'écraser elle aussi sur le poteau (79), ni Wijnaldum, qui a lui aussi touché le poteau en toute fin de match (90+2) ne parviennent à creuser l'écart. Qu'importe : Paris a encore pu compter sur Mbappé, qui a eu droit à sadu Parc à dix minutes de la fin, pour sa sortie. Qu'ils sont loin, les jours où le numéro 7 parisien était hué par son public, qui ne lui pardonnait pas ses envies d'ailleurs en début de saison.: Donnarumma - Kehrer (Di María, 47), Marquinhos, Kimpembe, Mendes (Bernat, 81) - Danilo, Gueye, Wijnaldum - Messi, Mbappé (Icardi, 83), Neymar (Draxler, 83).: Mauricio Pochettino.: Bernardoni - Camara, Sacko, Mangala (Moukoudi, 56), Nadé, Kolodziejczak - Youssouf (Hamouma, 56), Gourna-Douath (Moueffek, 67), Boudebouz - Bouanga (Aouchice, 73), Nordin (Thioub, 67).: Pascal Dupraz.