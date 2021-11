Le PSG engrange 1,48 million d'euros par jour

HB

« Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille. »En effet, le club de la capitale amasse chaque jours 1,48 million d'euros par jour. Soit 61 712€ par heure, 1028,4€ chaque minute et 17,14€ par seconde. Ces chiffres proviennent d'une étude diligentée par le site de paris sportifs Casumo, qui a établi le classement des équipes de football les plus lucratives de la planète. Le PSG se place ainsi à la septième position du classement des équipes les plus prospères de la planète avec 540,6 millions d'euros.En tête des charts, on retrouve les deux cadors espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Pourtant frappé par des difficultés financières, le Barça reste paradoxalement l’équipe la plus lucrative de la planète avec un revenu vertigineux de 715,1 millions d'euros par an. Le Real Madrid est sur la seconde marche du podium 691,8 millions d'euros. Le Bayern Munich clôt le podium avec 634,1 millions d'euros, et suivent Manchester United (4), Liverpool (5) et Manchester City (6).Finalement, il n'y a que dans ce domaine que le PSG se retrouve dans le ventre mou.