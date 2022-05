Le PSG en promenade à Montpellier

Montpellier (5-4-1) : Bertaud - Souquet (Sambia, 77e), Thuler (Gioacchini, 63e), Cozza, Estève, Ristić - Mollet (Leroy, 77e), Ferri, Chotard, Delaye (Oyongo, 73e) - Mavididi (Germain, 53e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



PSG (4-3-3) : Donnarumma - Kehrer (Hakimi, 85e), Marquinhos, Ramos, Bernat (Nuno Mendes, 85e) - Herrera (Michut, 68e), Wijnaldum (Xavi Simons, 68e), Verratti - Di María (Gassama, 89e), Mbappé, Messi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Une petite balade de santé.Porté par de grands Kylian Mbappé et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans le détail sur la pelouse d'une équipe de Montpellier en vacances.L'attaquant tricolore est déjà à la passe après quelques minutes pour l'Argentin, buteur de près grâce à une jolie feinte de Di María au passage. Le MHSC ne répond déjà plus et coule en quelques minutes. Mbappé envoie d'abord une merveille de long ballon pour offrir un face-à-face à Messi, qui ne se fait pas prier pour effacer Bertaud et signer son premier doublé en Ligue 1. Sur un nouveau centre du meilleur buteur et passeur du championnat, le ballon parvient jusqu'à Di María, qui enfonce le clou d'une volée gagnante. Déjà mis en échec par Bertaud (3, 10), le jeune homme de Bondy, décidément dans tous les bons coups, échoue ensuite sur la barre (34).Guère plus de suspense après les citrons. Sur une nouvelle incursion dans la surface, Mbappé est fauché par Souquet et se fait justice lui-même depuis le point de penalty. Sa 25réalisation de la saison. Messi croit, lui, repartir avec le ballon du match, mais son troisième but est refusé pour un hors-jeu préalable de... Mbappé, encore et toujours (64). La fin de partie est enfin l'occasion de voir Mauricio Pochettino donner un peu de temps de jeu à certains jeunes.C'est dire la marge qu'avait le PSG à la Mosson.