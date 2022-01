Le PSG en manque de gardiens pour la Coupe de France

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG reçoit Nice lundi prochain lors des huitièmes de finale de Coupe de France, mais aucun des gardiens titulaires ne devrait être disponible. Keylor Navas est parti rejoindre la sélection du Costa Rica pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Gianluigi Donnarumma, blessé au mollet, était déjà forfait contre Reims en Ligue 1 et devrait être absent encore une dizaine de jours, malgré l’absence de blessure sérieuse. Mauricio Pochettino va donc devoir innover au poste de gardien face aux Aiglons.Habituel troisième gardien et déjà utilisé lorsque les deux tauliers ne pouvaient pas jouer, Sergio Rico a été prêté par le PSG lors du mercato hivernal afin de gagner du temps de jeu. Un départ qui pourrait profiter à... Alexandre Letellier, devenu troisième gardien dans la hiérarchie. Revenu à Paris en septembre 2020, le gardien de 31 ans n’a pas joué une seule minute en match officiel depuis son retour dans son club formateur. Il s’est jusqu’ici contenté de quelques moitiés de rencontres lors des amicaux de pré-saison et n’a pas joué en championnat depuis mars 2020, avec Orléans en Ligue 2. Garissone Innocent, revenu prématurément de son prêt à Vannes, n'a toujours pas réintégré le groupe professionnel et devrait de nouveau quitter le PSG cet hiver. Un jeune pourrait aussi être appelé : Denis Franchi, titulaire en Youth League, et Lucas Lavallée, son remplaçant chez les U19.Comme quoi même avec 5 gardiens sous contrat pro, on n’est à l’abri de rien.