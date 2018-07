Le PSG en forme Mondial

Si Paris s'est à nouveau cassé les dents sur la Ligue des champions au printemps, le club de la Capitale peut se réjouir des performances de ses hommes en Coupe du monde. Du tout bénéf en termes d'images, mais aussi en valorisation de ses « actifs » à l'heure où l'UEFA lui met la pression pour vendre des joueurs.

Que valent Mbappé et Neymar désormais ?

Par Nicolas Jucha

Cela avait pourtant mal commencé : le psychodrame Rabiot, la sale blessure de Dani Alves , sans parler, quelques mois plus tôt, de l'élimination en barrages de l'Italie de Verratti, copieusement critiqué dans son pays. La phase de poules n'a pas été très reluisante non plus : élimination historique de l'Allemagne de Draxler et Trapp, un seul petit but pour Mbappé, deux autres pour Cavani et Neymar ... Et surtout, les larmes en mondiovision de ce dernier pour une simple victoire face au Costa Rica.Puis la Coupe du monde du Paris Saint-Germain a pris une autre tournure avec les huitièmes de finale : Mbappé a mis le monde à ses pieds grâce à son doublé contre l'Argentine -match où Di Maria a sauvé son honneur personnel d'une frappe sublime- Cavani a assassiné le Portugal à lui seul ou presque, Neymar a mis de l'huile sur le feu tout en étant décisif face au Brésil, et Meunier a offert la passe décisive à Chadli sur le but de la libération belge. Le tout dans la partie de tableau considérée comme la plus relevée du Mondial, qui assure aujourd'hui au PSG d'avoir au moins un de ses joueurs en finale le 15 juillet.Arrivé aux quarts de finale, Paris est aujourd'hui le 3e club le mieux représenté avec huit joueurs, derrière Manchester City (11), Tottenham (9), à égalité avec Manchester United. Mieux donc, que Barcelone (7), Chelsea (6), l'Atletico de Madrid (6), le Real Madrid (5) ou encore Liverpool (5). Surtout, deux des Parisiens encore en course peuvent ressortir de l'événement avec une aura de Ballon d'Or potentiel : Mbappé et Neymar , qui ont désormais le luxe de surclasser les deux monstres sacrés Messi et Ronaldo , éjectés sans gloire en huitièmes.Il faudra pour cela passer sur le corps de quelques autres cadors type Eden Hazard ou Harry Kane , mais le constat est néanmoins sans appel : à l'heure où l'UEFA continue de menacer le PSG avec le Fair Play Financier, ses deux plus gros investissements de l'été 2017 -ceux-là même qui « justifient » les menaces de Javier Tebas et des pontes du football européen- ont pris de la valeur en un an. Car il est difficile aujourd'hui d'imaginer Neymar comme Mbappé partir pour un chèque inférieur à 300 millions d'euros par tête. Et si les deux hommes venaient à briller dans les prochains tours de compétitions, leur cote atteindrait de nouveaux sommets et l'image du club de la Capitale n'en serait que renforcée d'autant. A défaut de Ligue des champions, le PSG a donc déjà réussi sa Coupe du monde, ce qui ne donne que plus de pression à son nouvel entraîneur Thomas Tuchel