Le PSG écœure les Verts

Pour la première de son Fab Four (Di María, Icardi, Mbappé, Neymar), le PSG s'est baladé à Saint-Étienne (0-4) face à des Verts rapidement réduits à dix et irréalistes. Mbappé a inscrit un doublé, et Paredes a avalé son premier but en Ligue 1.

Chanter à quatre, c'est possible

Icardi pose la cerise

Ruffier - Debuchy, Fofana, Perrin - Gabriel Silva (Youssouf, 46e), Camara, M'Vila, Aholou, Trauco - Nordin (Boudebouz, 58e), Bouanga (Indjai Correia, 81e). Entraîneur : Claude Puel.



Navas - Meunier (Kehrer, 78e), Thiago Silva (Verratti, 64e), Diallo, Bernat (Kurzawa, 64e) - Di María, Marquinhos, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Les réclames pour soigner l'éjaculation précoce ont beau faire un tabac, c'est l'impuissance qui est venue s'installer à la table de la Ligue 1 dimanche soir. Pourrie par les blessures et privée de buteur, l'ASSE voulait exister à l'honneur face à un PSG qui la dresse depuis plus de onze ans à Geoffroy-Guichard ? Elle a finalement été de nouveau étrillée, réduite à dix, et tout ça en ayant eu les balles pour ne pas finir avec une bulle. Trop solides, trop confiants, trop cliniques, les Parisiens ont eux vécu une soirée sans inquiétude. Tout ça avec un onze que Tuchel pensait incapable de briller sous cette forme.Quatre garçons dans le vent pour un concert impossible. À Geoffroy-Guichard, le coup d’envoi n’est pas encore donné, le premier uppercut pas encore déclenché que déjà, l’ASSE prend sa première mandale du soir. Alors qu’il avait enterré l’idée quinze jours plus tôt, Thomas Tuchel se ravise et aligne finalement pour la première fois de la saison son- Neymar, Di María, Mbappé, Icardi - afin de tester sa viabilité. Résultat ? La petite bande traverse la première période avec décontraction et panache, à l’aise comme sur un passage piéton d’Abbey Road, et n’a besoin que de quelques chansons pour faire taire la salle stéphanoise malgré une boulette locale envoyée en contre par Denis Bouanga juste à côté du poteau gauche de Navas. Elle a surtout besoin de faire monter sur scène un, Leandro Paredes, de nouveau très intéressant micro en main dimanche soir et auteur de son premier but avec le PSG après neuf minutes de représentation : une volée lâchée après un gros cafouillage et déviée par Wesley Fofana.Partant, que faire pour les Verts ? Tendre l’autre joue : en rythme, les Parisiens enchaînent les couplets, voient Mbappé se faire logiquement refuser un but pour hors-jeu, Ruffier faire la sécurité sur une tête d’Icardi, puis sur une frappe de Meunier, mais surtout Aholou marcher sur le script. Saoulé par le déroulé de la soirée, le milieu de l’ASSE saute sur les deux mollets de Paredes après 25 minutes de jeu et se fait logiquement dégager de la piste. Les Verts ne sont pas aux fraises, mais viennent de voir leur chance d’exister réduite en compote, d’autant que Bouanga manque un deuxième duel avec Navas juste après la demi-heure de jeu. Avec son maillot surimi, le PSG sort logiquement son deuxième bâtonnet du soir avant la pause : bien lancé par Neymar, Mbappé glisse un ballon sous le ventre de Ruffier, jusqu’ici au poil, et c’est tout le suspense qui vole en éclats. Tuchel tient surtout une réponse : sonsait chanter ensemble.» Paumé comme Anna Karina dans, Claude Puel décide de sortir la carte Zaydou Youssouf après l'entracte. Et le Castrais a raison de croire en sa chance : d'entrée de deuxième acte, Bouanga s'offre deux nouvelles occasions de tacher la copie parisienne, mais tombe soit sur Navas, soit sur sa maladresse. Imperturbable, Neymar reprend en vitesse ses baguettes. Problème : Ruffier s'amuse à gâcher tous les solos du batteur brésilien. Di María, lui, voit le poteau casser son coup de ciseau alors que l'inspecteur Buquet ne bronche pas au moment où Fofana découpe Icardi en pleine surface. Entré à l'heure de jeu, Boudebouz est le témoin privilégié d'un spectacle prévisible : boxée psychologiquement par un PSG néanmoins incapable de tripler la mise, Neymar envoyant même un penalty sur le poteau, l'ASSE est incapable de craquer la moindre allumette malgré plusieurs ouvertures. À force de taper sur le but vert, les Parisiens réussissent finalement à attraper leur troisième but du soir au bout d'un centre de Kurzawa dévié et poussé au fond par Icardi. Puel est rouge de colère et voit même Mbappé s'offrir un doublé, alors que les Green Angels allument les bougies de leur 25anniversaire. Voilà le PSG avec un cinq à la suite dans les poches.