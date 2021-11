Le PSG doit-il célébrer ce Ballon d’or ?

Lionel Messi Ballon d’or, Gianluigi Donnarumma meilleur gardien, le PSG a passé un lundi soir couronné de succès avec deux joueurs primés. Sauf que l’Argentin et l’Italien ne l’ont pas été pour leurs œuvres parisiennes. Peu importe, c’est en tant que joueurs du PSG qu’ils sont venus chercher leur trophée sur scène. De quoi permettre aux dirigeants parisiens de faire le paon tout en essayant de trouver un positionnement adéquat entre gêne, satisfaction et récupération. Comme le disait Liam Neeson dans Taken : « BON CHANCE » .

La revanche de 1995

Par Mathieu Faure

PSG-Nice, le Parc des Princes est garni et célèbre, en avant-match, son premier Ballon d’or. Lionel Messi, sept baudruches dorées au-dessus de sa cheminée, s’avance vers le rond central. Le trophée sous le bras et la veste Jordan estampillée PSG sur le dos. Le Parc acclame son numéro 30, son joueur, son gaucher qui vient de balancer trois caviars dans le buffet de Saint-Étienne, dimanche, en marchant. À ses côtés, Gianluigi Donnarumma déroule son double mètre, sa dégaine à laet ses yeux malicieux, pour présenter son trophée Yachine, soit celui qui récompense le meilleur gardien de l’année. Meilleur joueur et meilleur gardien sur la même pelouse, sous le même maillot, celui du PSG, ce n’est pas commun. À Doha, mais aussi dans les loges du Parc des Princes, on se caresse la panse. C’est de la bonne publicité pour le projet. « Rêvons plus grand » annonce le dicton bien connu., a d’ailleurs déclaré Nasser al-Khelaïfi à la sortie de la cérémonie, lundi soir. Dans les faits, leparisien a raison. Sauf que le duo primé ne compte que 19 matchs avec le PSG (11 pour Messi, 8 pour Donnarumma). Raymond Domenech, Kaba Diawara ou encore Cyrille Pouget ont joué plus de matchs au Paris-SG que les deux réunis. Dès lors, comment célébrer deux joueurs, pour deux trophées individuels, alors que leurs prestations parisiennes n’ont aucunement pesé dans la balance au moment des votes sans passer pour l’opportuniste de service ? D’autant plus que pendant ce temps, Kylian Mbappé, qui a porté le PSG pendant toute la saison, jusqu’en demi-finales de C1, éliminant Lionel Messi au passage, a dû se contenter d’une petite neuvième place durant la même cérémonie.Alors oui, en 1995, l’AC Milan ne s’était pas trop posé de questions au moment de célébrer George Weah, Ballon d’or, alors que le Libérien avait surtout gagné son titre avec le PSG et notamment en C1 (demi-finaliste, meilleur buteur de la compétition). Sans doute que le Paris-SG n’avait pas forcément envisagé un tel scénario. Idéalement, chaque club rêve d’une consécration ultime et sans débat. À savoir une saison entière sous le même maillot. Car le Ballon d’or de Messi est à la fois celui du FC Barcelone et de l’Argentine. Mais pas beaucoup celui du PSG qui a juste la chance d’être au bon endroit, au bon moment, quand les votes deviennent publics et définitifs. Est-ce la faute du club parisien ? Pas du tout. Reste à trouver la juste mesure dans la manière de féliciter son joueur. En résumé, il ne faut pas trop bomber le torse à la face du monde pour avoir, en son sein, un tel joueur, et ne pas donner l’impression de trop la ramener. Sans oublier qu’il ne faut pas vexer les camarades de vestiaires (Mbappé, Neymar). Un difficile exercice d’équilibriste qui sied à merveille au PSG où tout est politique, des compositions d’équipe au mercato en passant par les campagnes marketing. Reste que les faits sont têtus et souvent bruts. Lionel Messi, joueur du PSG depuis quatre mois, vient de remporter son septième Ballon d’or et jouera, cette saison au moins, en Ligue 1. Le PSG n’a rien demandé, mais se retrouve avec cet héritage. Il faut simplement un peu de doigté pour célébrer la chose sans se donner un trop grand rôle en attendant, peut-être un jour, une vraie consécration parisienne. À moins que l’exercice 2022 ne soit têtu et consacre un Kylian Mbappé monstrueux avec le PSG de janvier à juin... avant de poursuivre son œuvre au Real Madrid et glaner ainsi son premier Ballon d’or en tant que joueur de la Maison-Blanche. Cela serait, décidément, très PSG tout ça.