Le PSG déroule, Sainté, Strasbourg, Brest et Amiens filent en quarts

Pas de surprise au Mans, où le PSG s'est facilement imposé (4-1) grâce à trois buts en première période. De son côté, Saint-Étienne, le prochain adversaire des Parisiens dans la compétition, ont disposé de Nîmes (2-1), pendant que Brest s'amusait contre Bordeaux (2-0) et Strasbourg s'arrachait à Nantes (1-0). Enfin, Amiens s'est imposé au bout du suspense dans une rencontre spectaculaire contre Rennes (3-2).

Pour le suspense, il faudra repasser. La MMArena était pourtant pleine à craquer pour cette affiche de gala contre le champion de France, mais aussi pour croire en un exploit retentissant du Mans. Seulement, le grand écart était trop important entre l’ogre parisien et le modeste dix-huitième de Ligue 2. Les Sang et Or résistent une petite vingtaine de minutes, avant de craquer sur une reprise de près de Sarabia, qui ne se gêne pas pour croquer dans le caviar de Di María (1-0, 21). Le Mans essaie de répondre avec ses armes, mais la pire défense de la deuxième division craque encore deux fois avant la pause. Le chef d’orchestre se nomme Verratti, dont les ouvertures géniales sont à l’origine des deux nouveaux buts parisiens signés Choupo-Moting (40) et Mbappé (41). À peine le temps de souffler, les Manceaux sont punis une quatrième fois après le repos sur une frappe de Di María mal appréciée par Patron (4-0, 47). L'addition est salée, mais le public de l'enceinte mancelle a le droit à un petit frisson pour sauver la soirée : un joli but de Manzala qui ne laisse aucune chance à Rico en trouvant la lucarne (4-1, 53). La suite ressemble à de la gestion pour le PSG, même si Tuchel choisit de faire entrer Paredes, Icardi et Herrera, sans que les Parisiens n'enfoncent le clou contre une vaillante équipe du Mans. La fin d'une belle soirée, quand même, pour le public sarthois.Brest n'a pas fini de régaler le stade Francis-Le Blé. Souvent plaisant à voir jouer dans son jardin, le club breton n'a pas dérogé à la règle en disposant de Bordeaux (2-0) pour valider son ticket pour les quarts de finale. Pourtant, les Girondins auraient pu frapper les premiers si la tentative culottée de Basic n'avait pas trouvé la barre, ou encore si Briand s'était montré plus tranchant dans la surface brestoise. Sauf que dans le jeu, les ouailles de Dall'Oglio sont les plus entreprenantes, à l'image d'un Grandsir dangereux en première période et récompensé après l'entracte. L'ancien Troyen fait la différence sur une accélération, avant d'envoyer une mine magistrale pour faire trembler les filets de Costil (1-0, 50). Mérité, et ce n'est pas terminé, puisque Belaud délivre un amour de ballon à Charbonnier, qui se permet de fusiller le portier bordelais pour faire exploser une seconde fois le public breton (2-0, 63). Bordeaux peut définitivement baisser les bras et accepte de concéder une troisième défaite de rang. Et Brest se met à rêver d'une charmante épopée.Privé de succès en championnat depuis le 21 septembre, Nîmes comptait peut-être sur la Coupe de la Ligue pour sortir la tête de l’eau. Entre deux équipes très remaniées, la première période est très longtemps fermée, même si Moulin n’est pas loin d’offrir un but gag à Stojanovski pour libérer les Costières. Mais quand rien ne va, il suffit d’une occasion pour l’adversaire pour flancher. Saint-Étienne l’a bien compris, et le jeune Benkhedim saute sur le ballon mal renvoyé par Dias pour ouvrir le score avec l’aide du poteau (1-0, 37). Le premier but chez les professionnels pour le milieu de 18 piges. Libérés, les Verts prennent sereinement le dessus sur les Crocodiles, qui prennent un nouveau coup sur la caboche au retour des vestiaires avec une sacrée erreur de Saint-Luce et une opportunité saisie par Correia (2-0, 49). Et si Stojanovski finit quand même par redonner espoir aux siens au cœur d'un cafouillage (2-1, 67), rien ne change et Nîmes se montre incapable de renverser l'ASSE, qui peut poursuivre son chemin dans la compétition. Dans le Gard, rien ne va plus.Et à la fin d'un festival d'erreurs techniques, c'est Strasbourg qui gagne. Longtemps, la Beaujoire a bien cru qu'elle allait devoir attendre la séance de tirs au but pour voir les filets trembler, mais Da Costa s'est chargé d'écourter la soirée des Nantais en trompant Olliero, pas irréprochable sur la frappe puissante du Capverdien (1-0, 81). Avant cela, les deux équipes avaient affiché des ambitions dans le jeu, tout en se montrant coupables d'un important déchet technique. Si les Strasbourgeois n'ont pas souvent été dangereux, ils pourront vraiment remercier Kamara, la doublure de Sels, qui s'est montré à la hauteur en écœurant Benavente, Louza et compagnie. Après avoir explosé le Paris FC au tour précédent, la bande à Gourcuff dit adieu à une compétition qu'elle n'aura jamais remportée, pendant que le Racing se réjouit à l'idée de pouvoir une nouvelle fois défendre son titre au prochain tour.Pas besoin de se poser devant le Clásico pour voir des buts, il suffisait de se rendre à la Licorne ce mardi soir. Entre deux équipes motivées, la rencontre démarre doucement, puis bascule sur un penalty concédé par Zungu et facilement transformé par Bourigeaud (1-0, 27). Rennes est devant, mais Amiens ne souhaite pas retomber dans la défaite avant de se déplacer chez le PSG en championnat. Alors, Zungu décide de se racheter en prolongeant de la tête un coup franc excentré de Monconduit au fond des filets (1-1, 34). La VAR n'existe pas pour vérifier une probable position de hors-jeu, les Picards peuvent prendre le contrôle de la partie. Mieux, ils prennent l'avantage avant la pause : sur un long dégagement de Dreyer, Nyamsi est trompé par le rebond et laisse Mendoza ajuster Salin (2-1, 41).Les locaux mettent du rythme, de l'impact et gênent considérablement une équipe rennaise légèrement remaniée, et surtout boostée par l'entrée de Raphinha, qui fait mal sur sa première accélération et voit Hunou faire parler son talent de buteur en trouvant la lucarne de Dreyer (2-2, 73). Une petite séance de tirs au but pour bien terminer la soirée ? Tout le monde se frotte les mains à cette idée, mais personne ne peut prédire le coup de canon sensationnel de Monconduit dans le temps additionnel, qui offre un joli succès à Amiens (3-2, 90+1). Fin de série pour les Rennais.