Le PSG déroule dans le derby face au Paris FC

Paris Saint-Germain féminine (4-3-3) : Labbé - Lawrence, Ilestedt, Dudek, Karchaoui (Cascarino, 67e) - Hamraoui, Däbritz (Diallo, 67e), Geyoro (Khelifi, 57e) - Diani (Bachmann, 74e), Katoto (Huitema, 57e), Baltimore. Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.



Paris FC féminine (4-2-3-1) : Nnadozie - Laplacette (Fontaine, 83e), Greboval, Butel, Soyer - Vaysse, Ould Hocine (Binate, 61e) - Mateo, Corboz, Aigbogun (Sarr, 83e) - Sow (Ribadeira, 63e). Entraîneuse : Sandrine Soubeyrand.

Un derby, ça se gagne.Les joueuses du Paris Saint-Germain n'ont pas douté longtemps pour prendre le meilleur sur leurs voisines du Paris FC, grâce notamment à leur duo Katoto-Diani, une nouvelle fois décisives.Trois journées, trois victoires de chaque côté et un enjeu : rejoindre l'OL en tête du classement. Et à ce petit jeu, les protégées de Sandrine Soubeyrand ont bien failli créer une petite surprise avec une tête de Mateo sur le poteau sur corner (10). Katoto répond dans le même exercice en trouvant la barre (16), avant de finalement trouver la faille, toujours sur corner. La buteuse de l'équipe de France réussit ensuite le break après un gros travail de Karchaoui côté gauche. Bien dans le match, les joueuses du Paris FC pressent haut et gênent beaucoup la relance adverse, mais peinent à se montrer dangereuses.Plus justes, les championnes de France enfoncent le clou juste avant la pause au terme d'une superbe action collective emmenée par Katoto et Däbritz, qui permettent à Diani de conclure en deux temps. Fin du suspense, et les Rouge et Bleu ajoutent même un quatrième but sur un penalty transformé par Däbritz après le repos. Malgré plusieurs situations, notamment par le biais des entrantes Huitema (68, 76), Bachmann (79) et Diallo (81, 88), le score ne bougera plus.L'éternel duel entre le PSG et l'OL se profile déjà à l'horizon.